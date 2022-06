Elektrotehnički fakultet prvi na 5G mreži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One i Elektrotehnički fakultet (ETF) pustili su u rad 5G zonu u holu zgrade tehničkih fakulteta i koja akademskoj zajednici, studentima i start up-ovima omogućava rad na projektima koji se temelje na 5G tehnologiji.

Rektor Univerziteta Crne Gore, Vladimir Božović, zahvalio je kompaniji One koja prepoznaje napore i želje Univerziteta Crne Gore i Elektrotehničkog fakulteta, u današnjem slučaju, instalacijom prve 5G stanice u akademskoj mreži na regionalnom nivou što predstavlja značajan tehnološki iskorak za Univerzitet Crne Gore.

„U tom smislu možemo da kažemo da se Univerzitet izuzetno približio najvišem svjetskom standardu i da je svijet došao do nas. Vjerujemo da je ovo jedan od koraka koji će doprinijeti da oni najbolji među nama, studenti, istraživači, budući naučnici, shvate da i ovdje postoje izuzetni uslovi, a ovo je jedan od pokazatelja da svoju nauku i svoje ambicije mogu razvijati u Crnoj Gori“, kazao je Božović.

Dekan ETF-a, Saša Mujović je, kako je saopšteno iz One-a, naveo da je to što je ETF prva akademska zajednica koja će imati mogućnost pristupa 5G mreži je nedvosmislena potvrda da napredne, vizionarski orjentisane kompanije cijene ono što radi Elektrotehnički fakultet.

„To je potvrda i da u nama vide ozbiljnog partnera u stvaranju još boljeg ambijenta za razvoj nauke, istraživanja, produkovanja kvalitetnog kadra koji će biti garancija prosperiteta kompanija”, poručio je Mujović.

Potpredsjednik za međunarodni telekomunikacioni portfolio 4iG Grupe, Robert Budafoki, kazao je da je strategija rasta Grupe zasnovana na saradnji između IT i telekomunikacionog sektora, pa je sasvim prirodno da prvi partner na 5G putu bude ETF-a.

„Naš cilj je da implementiramo inovacije i tehnologiju budućnosti u telekomunikacione usluge, a jedan od prvih koraka jeste da uključimo IT zajednicu i studente koji mogu računati na našu podršku“, rekao je Budafoki.

Prema njegovim riječija, lansiranje 5G je velika prekretnica u aktuelnim tehnološkim promjenama i zbog snažnog IT temelja 4iG Grupe razumijemo važnost uključivanja i pripreme mladih ljudi iz IT za jednu od najvećih industrijskih revolucija do sada.

Direktor kompanije One, Branko Mitrović, kazao je da saradnja sa ETF-om otvara jedinstveni tehnološki poligon za razvoj rješenja koja se temelje na 5G tehnologiji.

“Sa 5G baznom stanicom studenti će dobiti priliku da testiraju svoje ideje. Ne možemo ni da zamislimo kakve sve ideje studentima padaju na pamet, ali im zato možemo obezbijediti infrastrukturu da ih ispune. Ovo predstavlja važan tehnološki iskorak u ovom trenutku za studente i akademsku zajednicu, a u narednom periodu i za sve privredne subjekte u Crnoj Gori”, naveo je Mitrović.

Studenti Elektrotehničkog fakulteta raduju se projektima koje će im omogućiti 5G tehnologija.

Student Elektrotehničkog fakulteta UCG na smjeru Telekomunikacije, Vladimir Novović, kazao je da bi ovaj period trebalo iskoristiti prije svega za testiranje brzine prenosa koje su maksimalno ostvarive na datom opsegu, kao i kašnjenje u prenosu.

Njegov kolega, student prve godine master studija na smjeru Telekomunikacije, Vasilije Lutovac ističe da je kontrola industrijskih procesa uz 5G trehnologiju odličan primjer koji bi mogao sasvim promijeniti crnogorsku industriju. Takođe, pametne farme bi u mnogome pomogle ljudima koji se bave poljoprivredom, a autonomna vozila su nešto što se nedvosmisleno veže za 5G.

Kompanija One nedavno je pustila je u rad prvu 5G zonu koja pokriva područje Rimskog trga u Podgorici i upravne zgrade kompanije, i već u prvoj sedmici testiranja zabilježena je rekordna brzina prenosa podataka u Crnoj Gori od 1648 Mbps.

One je odlučan da ubrza novi ciklus ulaganja u kapacitete mobilne infrastrukture usmjerene na 5G u Crnoj Gori. One je bio i jedini operator koji je investirao u 2.6 TDD opseg spektra na posljednjoj aukciji frekvencija u decembru.

„Opseg koji će biti dostupan za licitiranje na predstojećoj aukciji spektra savršeno će dopuniti i povećati potencijal postojećih resursa spektra usmerenih na 4G i 5G – oni takođe uključuju opseg od 3,6 GHz, koji se sada testira korišćenjem privremenih licenci za testiranje“, zaključuje se u saopštenju.

