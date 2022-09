Đurović: Uspjeli da sačuvamo stabilnost ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, i pored globalne krize sa energentima, minusa u Fondu zdravstva i rastuće stope inflacije, uspjela da sačuva stabilnost ekonomije, poručio je ministar ekonomskog razvoja i turizma u tehničkom mandatu Goran Đurović.

On je na Twitteru komentarisao vijest da je agencija za kreditni rejting Moody’s potvrdila stabilne izglede Crne Gore, uz zadržavanje ocjene B1.

Đurović je tim povodom uputio čestitke Ministarstvu finansija i resornom ministru Aleksandru Damjanoviću.

