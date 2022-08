Đukanović: Ulažu maksimalne napore da sačuvaju sistem

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Inženjeri Elektroprivrede (EPCG) budno prate izloženost sistema potencijalnim napadima i preduzimaju sve neophodne aktivnosti u pravcu očuvanja njegove funkcionalnosti, saopštio je predsjednik Odbora direktora kompanije, Milutin Đukanović.

On je, povodom najava o mogućim sajber napadima na EPCG, kazao da se obavljaju analize, kako bi se ustanovilo da li je došlo do oštećenja ili zloupotrebe podataka.

„Ulažemo maksimalne napore da sačuvamo sistem i spriječimo potencijalne havarijske incidente u našim postrojenjima. Siguran sam da su naši inženjeri stručni i savjesni te da će, i u manuelnom sistemu upravljanja, uspjeti da ostvare odličan rezultat, kako u pogledu proizvodnje, tako i na planu odbrane i zaštite našeg sistema“, poručio je Đukanović.

On je naveo da prelazak na manuelno upravljanje postrojenjima u petak predstavlja najvažniji korak u tom pravcu.

„Javnost će biti upoznata sa svim daljim koracima u pogledu rješavanja pitanja koja se odnose na najave sajber napada. EPCG radi“, zaključio je Đukanović.

