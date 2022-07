Dolar dostigao novi najviši nivo u 20 godina

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara je prema korpi valuta prošle sedmice dostigla novi najviši nivo u 20 godina, pri čemu je kurs evropske valute skliznuo i ispod jednog USD, prvi put u 20 godina.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice jedan odsto, na 108,05 bodova, a u jednom je trenutku dostigao i 109,29 bodova, novi najviši nivo u 20 godina.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 1,1 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,008 USD, a u nekoliko je navrata zaronila i ispod nivoa od jednog USD, prenosi SEEbiz.

Kurs dolara porastao je i prema japanskoj valuti, 1,8 odsto, na 138,55 jena (JPY).

Dolarov indeks porastao je više od jedan odsto treću sedmicu zaredom, što se najviše zahvaljuje agresivnom povećanju kamatnih stopa američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed).

Prošle sedmice je objavljeno da je inflacija u SAD-u u junu dostigla 9,1 odsto, novi najviši nivo u više od 40 godina.

Zbog toga se očekuje da će Fed i u julu, drugi mjesec zaredom, povećati ključne kamatne stope za agresivnih 0,75 postotnih bodova.

Neki čak špekulišu da će Fed podići kamate za cijeli postotni bod.

Trenutno se na tržištima procjenjuje da postoji 75 odsto izgleda da će Fed povećati kamate 0,75 postotnih bodova, a 25 odsto da će kamate povećati za jedan postotni bod.

Zbog toga je, među ostalim, cijena eura u nekoliko navrata prošle sedmice skliznula ispod nivoa od jednog USD. U četvrtak je zaronila na samo 0,9952 USD, najniži nivo od decembra 2002. godine.

Slabost eura posljedica je rizika da će privreda eurozone zbog energetske krize uroniti u recesiju.

Uprkos tome, Evropska centralna banka (ECB) moraće povećati ključne kamate jer se inflacija u tom bloku kreće na rekordnim nivoima od 8,6 odsto.

Očekuje se da će naredne sedmice ECB na redovnoj sjednici podići kamate 0,25 postotnih bodova, prvi put od 2011. godine. U septembru se može očekivati i veće povećanje cijene novca.

Uprkos tome, ECB će zaostajati za tempom povećanja kamata u SAD-u, stoga se može očekivati da će dolar i dalje biti snažan, a euro slab.

Evropska valuta je pod pritiskom i zbog neizvjesnosti u vezi snabdjevanja Evrope ruskim gasom. Naredne sedmice bi, nakon redovnog održavanja, ponovo trebalo da bude otvoren Sjeverni tok 1, ključni gasovod od Rusije do Njemačke.

Međutim, evropske vlasti se plaše da će Moskva nastaviti smanjivati snabdjevanje Evrope gasom, što bi poremetilo planove Evrope za popunjavanje zaliha za zimu i dovelo do daljeg rasta cijena gasa.

Od početka godine dolar je prema korpi valuta na dobitku više od 12 odsto.

