Crna Gora predstavljena u prestižnim austrijskim medijima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turističke atrakcije Crne Gore predstavljene su u prestižnim austrijskim medijima, kao rezultat studijske posjete u organizaciji Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Riječ je o tri dnevna lista – Kurier, Kleine Zeitung i Salzburger Nachrichten, čiji su novinari početkom juna boravili u Crnoj Gori.

“Imajući u vidu da ukupna čitanost ovih medija dostiže preko 1,5 miliona čitalaca na dnevnom nivou, očekuje se da će objavljeni članci u štampanom i online izdanju doprinijeti promociji Crne Gore kao turističke destinacije”, navodi se u saopštenju.

Helmuth Weichselbraun ispred Kleine Zeitung, naveo je u članku da vijugave i uske ulice u Crnoj Gori vode do nestvarne prirode, kraljevskih rezidencija, plaža iz snova i slikovitih mjesta.

“Oduševio nas je prevoj na kojem se iscrtava slovo M koje simbolizuje kraljicu Milenu, a prekrasan pogled se pruža na jedinstveni bokokotorski zaliv. Taj put je simbol kontrasta koji ova zemlja nudi, a vodi preko mnogih krivina od primorskih gradova do planinskih krajeva Crne Gore”, istakao je Weichselbraun.

U članku dnevnog lista Kurier, opisane su turističke atrakcije Herceg Novog, Kotora, Budve, Podgorice, kao i Cetinja, koje u članku nazivaju “kulturno i istorijsko srce Crne Gore”.

“Cetinje, grad u podnožju moćnog masiva Lovćena, je kulturno i istorijsko srce Crne Gore. Dvorac kralja Nikole, galerije, muzeji i zvanična rezidencija predsjednika države, više su nego vrijedni vijugavog putovanja od Kotora do Prijestonice”, navodi se u članku.

Novinar dnevnog lista i portala Salzburger Nachrichten, Helmut Kretzl, je iskazao zadovoljstvo boravkom u destinaciji, te kroz atraktivne fotografije prikazao Crnu Goru.

“Crna Gora je posebno atraktivna zbog nevjerovatnog spoja mora i planina, koji je moguće posmatrati na nekoliko mjesta. Sada je otvorena i nova žičara Kotor – Lovćen, pa turisti imaju priliku da uživaju u jedinstvenom pogledu iz drugačije perspektive”, naveo je Kretzl.

Pored NTO-a, podršku u organizaciji ove studijske posjete dale su lokalne turističke organizacije Tivta, Cetinja, Budve, Herceg Novog, Kotora i Bara, Nacionalni parkovi Crne Gore, Narodni muzeji Crne Gore, kao i Plantaže.

U narednom periodu NTO nastavlja sa promocijom destinacije na ovom tržištu, te će biti domaćin turoperatorima iz Austrije i predstavnicima jedne od poznatijih televizija Servus TV, na kojoj će biti emitovana reportaža o aktivnom odmoru u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS