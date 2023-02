Cijene nafte prošle sedmice gotovo nepromijenjene

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima su cijene nafte prošle sedmice ostale gotovo nepromijenjene jer ih podržava najava Rusije o smanjenju izvoza, dok ih, s druge strane, pritiska usporavanje rasta svjetske ekonomije.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 16 centi, na 83,16 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio dva centa, na 76,32 USD, prenosi Hina.

Podršku cijenama pružila je vijest da će Rusija u martu smanjiti izvoz iz zapadnih luka do 25 odsto, što bi nadmašilo prije najavljeno smanjenje proizvodnje za 500 hiljada barela dnevno.

S druge strane, cijene su pod pritiskom jer rast najvećih svjetskih ekonomija usporava, s obzirom na to da centralne banke već duže vrijeme podižu kamatne stope kako bi suzbile inflaciju.

A usporavanje rasta ekonomija dovodi do rasta zaliha. Tako je objavljeno da su zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošlj sedmici porasle čak 7,6 miliona barela, na najviši nivo od maja 2021. godine.

Zalihe neprestano rastu još od sredine decembra, što ukazuje na slabljenje potražnje. A taj će se trend vjerovatno nastaviti jer je sve jasnije da će američka centralna banka, Feeralne rezerve (Fed) i dalje povećavati kamate, s obzirom na to da je inflacija i dalje visoka.

Tako se sada procjenjuju da će Fed još barem u dva ili tri navrata povećati kamatne stope, i to na 5,35 odsto do jula, a na tim bi se nivoima cijena novca zadržala do naredne godine.

Još nedavno ulagači su se nadali da bi ključna kamata Feda mogla ostati ispod pet odsto, a da će Fed krajem godine započeti ciklus smanjenja kamata.

A sve to podržava rast kursa dolara, što takođe negativno utiče na potražnju za naftom budući da smanjuje kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Zbog svega toga, cijene nafte su u prva dva mjeseca ove godine pale. Trenutno je cijena barela na londonskom tržištu u minusu od početka godine oko 3,2, a na američkom tržištu oko pet odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS