Cijene nafte iznad 80 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na londonskom tržištu iznad 80 USD na talasu procjene trgovaca da su centralne banke vodećih ekonomija završile ciklus podizanja kamatnih stopa, što bi moglo podstaći potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 1,04 USD nego na zatvaranju trgovine u srijedu i iznosila je 80,58 USD. U srijedu je zaključila trgovanje u minusu 2,07 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,02 USD višoj cijeni, od 76,35 USD. U srijedu je zaključio trgovinu u minusu 2,04 USD, prenosi Hina.

Trgovce je u srijedu zabrinula potražnja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) nakon što su podaci udruženja proizvođača API pokazali skok zaliha sirove nafte u prošloj sedmici, gotovo 12 miliona barela, prema navodima izvora u industriji.

Američko ministarstvo energetike prognoziralo u utorak blagi pad potrošnje u ovoj godini i odgodilo objavu podataka o zalihama do 15. novembra zbog ažuriranja sistema.

Raspoloženje na tržištu prigušio je i pad kineskog izvoza u oktobru, iako je uvoz nafte snažno porastao.

U četvrtak cijene su ponovo porasle, oslonjene na procjenu tržišta da su centralne banke vodećih ekonomija završile ciklus podizanja kamatnih stopa koji je povećao troškove zaduživanja, kočeći potražnju za svim dobrima, uključujući naftu.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je izvijestila da je barel korpe nafte njenih članica u utorak pojeftinio 2,13 USD, na 84,27 USD.

