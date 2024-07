Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka Crne Gore (CBCG) ostaje posvećena unapređenju poslovnog ambijenta Crne Gore kroz usklađivanje sa evropskim standardima, s akcentom na inkluziju i održivost crnogorske ekonomije, kazala je guvernerka CBCG Irena Radović.

Ona je danas razgovarala sa direktorom Centra za tehničku saradnju centralnih banaka Njemačke savezne banke (Deutsche Bundesbank – DBB), Martinom Dinkelborgom i njegovim savjetnikom Piterom Špikom.

Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, predstavila sagovornicima najvažnije rezultate rada CBCG, kao i prioritete za naredni period, koji se odnose na nastavak očuvanja finansijske stabilnosti, dalje usaglašavanje regulatornog okvira sa zakonodavstvom Evropske unije (EU) i modernizaciju platnih sistema.

Kako se dodaje, posebno je istaknuta posvećenost CBCG ispunjenju strateškog cilja Crne Gore – priključenju EU, kroz učešće u radu deset radnih grupa za pregovaračka poglavlja, od kojih trima rukovodi (4 – Sloboda kretanja kapitala, 9 – Finansijske usluge i 17 – Ekonomska i monetarna politika).

Radović je, kako je navodi, informisala sagovornike i da je CBCG nedavno predala Evropskom savjetu za plaćanja formalni zahtjev za pridruživanje Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u eurima.

“Na sastanku je konstatovano da je dosadašnja saradnja između Bundesbanke i CBCG bila veoma uspješna i plodonosna”, kaže se u saopštenju.

Radović je zahvalila na saradnji i kontinuiranoj podršci koju Bundesbanka pruža CBCG.

Ona je istakla značaj jačanja međunarodnog partnerstva i dijaloga.

„Međunarodna tehnička saradnja je glavni instrument razmjene znanja i iskustava između centralnih banaka, a saradnja sa Bundesbankom, kao jednom od najrazvijenih centralnih banaka Evrope i svijeta, za CBCG je izuzetno značajna, naročito u kontekstu ubrzanih priprema za članstvo u EU“, kazala je Radović.

Kako se dodaje, u tom segmentu je posebno značajan regionalni IPA projekat Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka (ESCB), čija je druga faza implementacije u toku.

Navodi se da kao koordinator projekta, Bundesbanka, zajedno sa partnerskim centralnim bankama ESCB-a, organizuje intenzivne regionalne programe radionica na ključne teme iz oblasti centralnog bankarstva i omogućava direktnu bilateralnu saradnju učesnica projekta.

“Obje institucije su potvrdile spremnost za nastavak saradnje i zajednički angažman na daljem unapređenju kapaciteta CBCG u cilju dostizanja najviših standarda u centralnom bankarstvu”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS