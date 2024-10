Bolja avio povezanost doprinijela bi povećanju broja izraelskih turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bolja avio povezanost Crne Gore i Izraela doprinijela bi povećanju broja izraelskih turista, koji već tradicionalno posjećuju Crnu Goru.

To je poručio počasni konzul Crne Gore u Izraelu Nimrod Rinot na sastanku sa crnogorskom ministarkom turizma Simonidom Kordić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, na sastanku su razmijenjena mišljenja o saradnji i budućim koracima dvije države u oblasti turizma.

Rinot je najavio direktne zimske letove kompanije “Sandor” između Tel Aviva i Podgorice, od 27.oktobra.

“On je dodao da je ove godine više od 100 hiljada Izraelaca posjetilo Crnu Goru, čime su oborili rekord”, kaže se u saopštenju.

Kordić je kazala da žali zbog sukoba na Bliskom istoku, ističući da su mir i stabilnost prioritet i želja svih u Crnoj Gori.

“Ona je, uz zahvalnost na podršci i inicijativama, zaključila da Crna Gora pridaje veliki značaj radu i djelovanju Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, sa kojom tradicionalno gajimo dobre odnose”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je ocijenjeno da je neophodno više promovisati sjever Crne Gore, koji ima ogroman potencijal za razvoj, kako u turističkom tako i u investicionom smislu, za šta postoji sve veće interesovanje izraelskih kompanija.

