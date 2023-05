Beč i Tivat prvi put povezani direktnom avio-linijom

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Beč i Tivat od danas su prvi put povezani direktnom avio-linijom austrijske nacionalne avio-kompanija, Austrian Airlines.

Operacije su najavljene tri puta sedmično do kraja oktobra, navodi se u saopštenju Turističke organizacije Tivat.

Svečanom dočeku prvih putnika iz Beča prisustvovali su predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Eldin Dobardžić, izvršni direktor, Vladan Drašković, član Odbora Slavko Vukčević, direktor Aerodroma Tivat, Vladimir Praščević, direktorica Turističke organizacije Tivat, Nina Lakičević, predstavnici Nacionalne turističke organizacije i kolege iz austrijske kompanije.

„Značaj otvaranja te linije prevazilazi momentalne benefite s obzirom na to da je Austrian Airlines dio najveće evropske mreže avio prevoznika, Lufthansa grupe kao i to što je član i prve globalne mreže međunarodnih avio-kompanija, Star Alliance“, navedeno je u saopštenju.

Predstavnica Lufthansa grupe za Crnu Goru i Srbiju, Katarina Bailla kazala je da otvaranje nove linije iz Beča ka Tivtu dokazuje da je Crna Gora važno tržište za tu kompaniju.

“Kao rezultat visoke potražnje za putovanjima ka Crnoj Gori, Austrian Airlines je odgovorio ponudom od tri sedmična leta na liniji Beč – Tivat. Uz dvije dnevne rotacije na liniji Beč-Podgorica, Austrian Airlines imaće zbirno 17 sedmičnih rotacija ka Crnoj Gori”, rekla je Bailla.

Ona je podsjetila da je Tivat, tokom sezone, od 2018. godine preko Lufhanse povezan sa Frankfurtom i Mihenom. Uz to, Eurowings spaja Tivat sa Dizeldorfom i Štutgartom, dok će Edelweiss od ovoga ljeta saobraćati i iz Ciriha.

“Sve su to pokazatelji odlučnog prisustva Lufthansa grupe u Crnoj Gori. Naše kompanije će, tokom ovoga ljeta, povezati Crnu Goru sa Austrijom, Njemačkom i Švajcarskom uz 25 nedjeljnih rotacija”, saopštila je Bailla.

Ona je dodala da vjeruje da su direktne linije iz Tivta ka Frankfurtu, Minhenu i Beču veoma važne, a da je vitalni podsticaj za dalji razvoj Crne Gore unapređenje avio dostupnosti.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković je u pisanoj izjavi navela da je Crna Gora već poznata destinacija na tržištu Austrije, a da su tokom prethodnih godina zabilježeni i rastući trendovi kada je u pitanju posjeta sa tog tržišta.

“Veliko nam je zadovoljstvo što će još jedan crnogorski grad biti povezan sa Austrijom, što dokazuje da postoji sve veće interesovanje za našu zemlju. To pokazuju i statistički podaci, prema kojima je u Crnoj Gori tokom prethodne godine zabilježen dolazak oko 27,3 hiljade turista iz Austrije, što je duplo više u odnosu na isti period 2021. godine“, rekla je Tripković Marković.

Ona je dodala da je NTO ove godine učestvovala na vodećem sajmu u Austriji, a da se već narednog mjeseca očekuje grupa medija iz Austrije, kao i brojne druge promotivne aktivnosti ka tom tržištu.

Otvaranje direktne linije Beč-Tivat, osim za cijelu Crnu Goru, sa zadovoljstvom su dočekali i u lokalnoj turističkoj organizaciji.

“Imajući u vidu da su turisti iz Beča u Tivat do sada dolazili preko Podgorice, ovaj poduhvat je veoma značajan. Jasno je da je avio dostupnost, odnosno brz i lak dolazak preduslov da budemo što atraktivnija destinacija”, ocijenila je Lakičević uz napomenu da spremno dočekuju sezonu za koju vjeruju da će biti rekordna.

U isto vrijeme, nova avio linija znači i benefite za Aerodrome Crne Gore, rekao je Dobardžić.

“Mi smo od januara do početka maja opslužili preko pola miliona putnika. To je 13 odsto više u odnosu na uporedni period 2019. godine, što znači da održavamo dinamiku rasta. Nova ruta Beč-Tivat je zamajac, a vjerujemo da će ih biti još, tako da s realnim optimizmom očekujemo ključne mjesece ljetnje sezone”, kazao je Dobardžić.

