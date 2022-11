Barska plovidba zainteresovana za feribot Dubrovnik

Bar, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Jadrolinija iz Rijeke prodaje feribot Dubrovnik, kojim je nekoliko posljednjih godina tokom ljetnjih mjeseci održavana trajektna linija Bar-Bari, a među zainteresovanim za eventualnu kupovinu je Barska plovidba, u većinskom državnom vlasništvu.

Barska plovidba od prodaje trajekta Sveti Stefan II u staro željezo u maju 2017. godine, nema adekvatan brod kojim bi održavala redovnu pomorsku liniju između Crne Gore i Italije. Stoga je u posljednjih nekoliko godina sarađivala sa najvećim hrvatskim putničkim brodarom, kompanijom Jadrolinija.

Iz barske kompanije su Vijestima kazali da im je za nabavku feribota potrebna pomoć države, jer nemaju svoj novac, a banke neće da im odobre kredit zbog kreditne zaduženosti kod kineske Eksim banke za kupovinu dva broda Bar i Budva.

Dubrovnik se potencijalnim kupcima nudi po početnoj cijeni od 2,85 miliona EUR. Prvi rok za prikupljanje pronuda za kupovinu tog broda, koji je istekao krajem oktobra, nije rezultirao nalaskom kupca, pa je Jadrolinija produžila rok do marta.

”Upoznati smo sa odlukom kompanije Jadrolinija da proda trajekt Dubrovnik. Sve brodove koji se nude na tržištu, a koji ispunjavaju određene kriterijume, uzimamo u razmatranje. S obzirom na to da se radi o starom brodu, provjeravamo da li Dubrovnik dugoročno može da ispuni standarde plovidbe, jer to bi mogao da bude jedan od razloga zbog kojeg ga i Jadrolinija prodaje“, rekli su Vijestima predstavnici menadžmenta Barske plovidbe.

Dubrovnik je sagrađen 1979. godine u Irskoj, a validnost sertifikata o sposobnosti za plovidbu, takozvana klasa, koju mu je izdao čuveni Bureau Veritas, tom brodu ističe 28. marta naredne godine. Od toga u kakvom je brod stanju i koliko u njega treba uložiti da bi mu klasa bila produžena, zavisi i koliko će biti atraktivan za potencijalne kupce i da li će nastaviti karijeru u floti nekog drugog prevoznika ili će ga na kraju, Jarolinija morati prodati u staro željezo.

Brod ima klasu za korišćenje u takozvanoj velikoj obalnoj plovidbi, a u Jadrolinijinoj službi u koju je ovaj trajekt ušao u oktobru 1996. redovno je korišćen na transjadranskim rutama, povezujući luke u Hrvatskoj sa lukama na jadranskoj obali Italije. Broj je kapaciteta 1,3 hiljade putnika, ima 473 ležaja u 156 kabina, a može ukrcati 280 putničkih automobila i 26 kamiona-tegljača.

Od sadržaja na brodu, Dubrovnik ima dva restorana, bioskop, dječju igraonicu, više salona i barova, te bescarinsku prodavnicu. Svojim tehničkim karakteristikama Dubrovnik upada u kriterijume koje je Barska plovidba postavila za izbor i eventualnu kupovinu polovnog trajekta, kojim bi se onda obnovilo cjelogodišnje funkcionisanje trajektne linije između Crne Gore i Italije prekinuto 2017. godine, ali i možda uveo saobraćaj i prema nekim drugim lukama u Albaniji i Grčkoj.

Iz menadžmenta barske kompanije rekli su da konstantno prate tržište polovnih brodova u cilju nalaženja broda koji bi svojim tehničkim karakteristikama i kapacitetim odgovarao potrebama linije Bar-Bari.

Glavni razlog zašto nakon prodaje Svetog Stefana II do danas nije nabavljen trajekt koji bi ga odmijenio je to što kompanija nema novca za tako veliku investiciju, a kreditno je već značajno opterećena obavezama prema kineskoj Exim banci za kupovinu dva tada potpuno nova teretna broda.

