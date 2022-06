Abazović: Stvaranjem nove vrijednosti zadržati ljude na sjeveru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada mora da zadrži ljude na sjeveru tako što će pametnim politikama stvoriti neku novu vrijednost, kazao je premijer Dritan Abazović nakon sastanka sa predsjednicima 13 sjevernih opština.

Abazović je rekao da su na sastanku iznijeti mnogi problem, naslijeđeni problemi, stvari koje administracija nije riješila u prethodnom periodu i mnoge stvari koje bi nova administracija možda mogla da riješi, a zbog neažurnosti nije.

“Cilj vlade jeste da nešto moramo da uradimo sa sjeverom Crne Gore”, kazao je Abzović.

On je rekao da bi se ljudi zadržali na sjeveru mora se stvoriti neka nova vrijednost.

“Da pokušamo dobrim, pametnim politikama dođemo u sitaciju da ljudi ostaju u tim krajevima, mnoge inicijative koje su iznijete su zaista smislene. Država nema kapaciteta da sve iznese što bi trebalo i mora nekako da odredi prioritete, ono što je čvrst stav Vlade jeste da ćemo neke stvari sto odsto riješiti”, kazao je Abazović.

Abazović je rekao da je veliki problem s kojim se suočava cijela zemlja i regija nakon dešavanja u Ukrajini, to što su drastično porasle cijene građevisnkog materijala.

“To je uslovilo da brojnim izvođačima, koji treba da izvode radove, više se isplati da im se pokrenu bankovne garancije nego da nastave da rade”, dodaje Abazović.

On je kazao da je veliki problem nastao u Pljevljima gdje se rade tri putna pravca ka granicama.

“Sada postoji velika kolizija investitorima koji pod tim cijenama ne mogu ili ne žele da nastave sa radovima. Tu moramo da nađemo rješenje, to se pojavilo u još nekim opštinama, to onemogućava realizaciju kapitalnih projekata”, kazao je Abazović.

Abazović je rekao da je cilj Vlade da se uradi sve što se može u susret turističkoj sezoni, jer je kako je dodao to strateška grana Crne Gore.

Abazović je rekao da je ministarka ekologije i urbanizma Ana Novaković, preuzela obavezu da ubrza proceduru oko planske dokumentacije i da nema razvoja bez planske dokumentacije.

“Ovo što je sad na sceni je kataklizma, nepostojanje zakonskih rješavanja i pokušaj da se spriječi bilo kakav razvoj svugdje pod plaštom zaštite u stvari samo stimuliše divlju gardnju. Treba što brže donijeti odluke koje su zaštiećene zone, tamo gdje nisu ljudima omogućiti da ostvaruju svoj biznis”, kazao je Abazović.

On je najavio da će se jedna sjednica Vlade održati na Žabljaku.

Govoreći o strateškim projektima, Abazović je rekao da se Crna Gora treba povezivati sa državama regiona i da to u infrastrukturi da dobije prioritet.

On je kazao da želi da izdvoji Opštinu Pljevlja jer “toliko daju energestkom sektoru Crne Gore”.

“Nikad nisu adekvatno nagrađena, moj apel prema Elektroprivredi je da se vidi mogućnost da se subvencioniše električna energija građanima kako bi domaćinstva možda prelazila na drugi načine grijanja tokom zimske sezone”, kazao je Abazović.

Na pitanje o osnivanju opštine Zeta, a imajući u vidu da je 16 opština koristilo pomoć iz Egalizacionog fonda, Abazović je rekao da je program ekonomskih reformi koje je prihvaćen stvorio mnogo problema konkretno za opštine nego što bi bilo osnivanje neke nove opštine u Crnoj Gori.

„Nije problem da imamo nove, problem je da imamo neodržive opštine. bilo je puno priče oko Tuzi, to je opština koja je počela sa budžetom od 1,5 milion EUR prije samo svije tri godine, a danas je budžet Tuzi osam miliona EUR“, rekaoje Abazović.

On je dodao da je to jedina opština koja će u narednih tri mjeseca otvoriti tri fabrike.

„Čini mi se da to treba da nam bude logika a ne neki politički inženjering. Vid decentralizacije sam po sebi nije loš, loš je ako to nema neku održivost, ako to nema neku ekonomsku, kulturnu ili socijalnu logiku“, kazao je Abazović.

Što se Zete tiče, kako je naveo, mnogo je važnije šta će podrazumijevati njene teritorije.

„Ako je pogledate realno, bez neke adiminstrativne procjene, mislim da bi Zeta bila uspješnija od mnogih opština u Crnoj Gori“, ocijenio je Abazović.

On nije odgovorio koje su državne kompanije pod nadzorom državnih institucija.

Abazović je, govoreći o imenovanju u državnim kompanijama, kazao da će biti ljudi iz svih partija i da na ta mjesta treba postavljati ljude koji su sposobni.

On je rekao da se država bori da nađe održivu soluciju za Sveti Stefan i da je najgora opcija da ostane zatvoren.

Abazović je rekao da je iznio određeni predlog kako bi Sveti Stefan mogao da se vrati sto odsto u državno vlasništvo i da se preko odluke Vlade i parlamenta proglasi posebnim dobrom koje ne može da se otuđi.

On je rekao da su zadovoljni početkom turističke sezone i kazao da je prošle godine u Crnu Goru došlo 69 kruzera u cijeloj godini, a ove godine samo u maju 72.

Predsjednica Opštine Kolašin Marta Šćepanović rekla je da su dobili obećanja da će im se pomoći za sve probleme koje imaju.

„Sastanak je značio da ćemo naći način da realizujemo one kapitane projekte sa kojima se bilo zastalo, koji su predviđeno budžetom“, kazala je ona.

Šćepanović je rekla da su zaključili da će sve opštine, a posebno sjeverne, dobiti finansijsku podršku od Ministarstva finanasija i Vlade, usljed problema koji su uzorkovani programom Evropa sad.

Ona je navela da su zbog tog programa, odnosno nove poreske politike, za trećinu smanjeni prihodi svih opština.

Šćepanović je precizirala da je obećanje da im se nadoknadi iznos za koliko bude umanjen prihod.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović rekao je da su tokom Vlade Zdravka Krivokapića imali totalni prekid komunikacije, a da su danas dobili uvjerenje da će tokom mandata 43. vratiti sjever kao prioritet.

Prema njegovim riječima, zajednička problematika su projekti koji su u potpunosti stali u posljednje dvije godine.

Smolović je naveo da se projekti moraju nastaviti i da su prioritet oni koji će indukovati zaposlenost i dovesti inostrane turiste.

„Dobili uvjeravanje da će se na jedan održiv način riještii finansiranje lokalnih samouprava“, kazao je Smolović i dodao da je program Evropa sad imala neke dobre mjere po stanovništvo, ali da je imala negativan uticaj na opštine sjevera.

„Zato što je polovina onih doprinosa kojeg su oslobođeni preduzeća i građani, išlo na teret opština“, naveo je on.

Smolović je rekao da su dobili uvjeravanje da će to biti nadoknađeno iz obavezne kratkoročno, a da će dugoročno riješiti kroz sistemski zakon, koji će riješiti održivost lokalnih samouprava.

Komentarišući cijenu za autoput koja će iznositi od 1,5 do 17 EUR, Smolović je rekao da bi bolje bilo da je manja.

„Meni ovako lično izgleda dosta velika cijena od 17 EUR. To definitivno treba preračunati, nije suština autoputa da ostane prazan, nego da se sav saobraćaj usmjeri na njega, da bude brži efikasniji, sigurniji, da donosi prihod kojim bi se vraćali krediti, i da što prije nastavimo drugu i treću fazu“, poručio je on.

