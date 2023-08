Abazović: Nastavlja se ulaganje u infrastrukturu sjevera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcijom i modernizacijom dionice magistralnog puta od Lepenca do Berana nastavlja se ulaganje u infrastrukturu kada je riječ o sjeveru države što je od strateškog značaja za cijelu Crnu Goru, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

„Ovo je za crnogorske prilike zaista veliki projekat jer se ne dešava često da se odjednom rekonstruiše 40 kilometara nekog puta. Na ovaj način se nastavlja ulaganje u infrastrukturu kada je riječ o sjeveru države što je od strateškog značaja za cijelu Crnu Goru“, rekao je Abazović prilikom obilaska dionice magistralnog puta Mojkovac – Berane, od Lepenca do Berana, čime je označen početak radova na njenoj rekonstrukciji i modernizaciji u vrijednosti od 35 miliona EUR.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, naveo da će dobijanje novih i bezbjednih putnih pravaca značiti i veću perspektivu za razvoj biznisa i za mobilnost građana, dodajući da će u fokusu Vade i ubuduće biti razvoj putne infrastrukture.

Direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović, kazao je da će biti rekonstruisano 40 kilometara magistralnog puta Mojkovac – Berane, dionica Lepenac – Ribarevina – Poda – Berane.

„Vrijednost radova, koje će finansirati Evropska investiciona banka, je 35 miliona EUR, a izvođač je konzorcijum Štrabak – Bemax. Rok za završetak radova je dvije godine. Suvišno je govoriti koliki je značaj ove saobraćajnice za opštine koje joj gravitiraju. To je jedna od glavnih žila kucavica za cijeli sjever”, kazao je Vuksanović.

Predsjednik Opštine Berane, Vuko Obradović, rekao je da je riječ o važnoj saobraćajnici i iznio očekivanje da će završetkom radova biti dobijena moderna saobraćajnica koja će omogućiti bezbjedan saobraćaj i doprijenijeti razvoju cijelog sjevera Crne Gore.

Predsjednik Opštine Mojkovac, Vesko Delić, istakao je posebnu važnost ove saobraćajnice za stanovnike Mojkovca zbog dnevne komunikacije i naslonjenosti na susjedno Bijelo Polje. Delić je naglasio da će u budućnosti to biti i veza Mojkovca sa autoputem kada prođe kroz Berane.

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović, rekao je da je ovo samo jedan u nizu projekta unapređenja putne infrastructure na sjeveru, i izrazio nadu da će se to nastavi izgradnjom druge dionice autoputa do Andrijevice, izgradnjom puta Plav – Dečani i valorizacijom aero parka u Beranama.

Predsjednik Skupštine Opštine Bijelo Polje, Ernad Suljević, je ističući da najduži dio dionice koja se rekostruiše prolazi kroz tu opštinu, apelovao je da se posebna pažnja, prilikom izvođenja radova, posveti u mjestu Zaton zbog blizine putu tamošnje osnovne škole, zbog bezbjednosti djece.

