Abazović: Izvoz u prošloj godini najveći u istoriji Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvoz je u prošloj godini iznosio 700 miliona EUR i bio je najveći u istoriji Crne Gore, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Nakon brojnih pokazatelja koji ukazuju da se Crna Gora ekonomski oporavlja od razorne ekonomske politike prošlog režima, želim sa vama da podijelim jednu sjajnu vijest – u prošloj godini Crna Gora je postigla rekordan izvoz u iznosu od 700 miliona EUR”, napisao je Abazović na Facebook-u.

Ako se, kako je naveo, uporedi izvoz iz prošle godine sa, do sada, rekordnom 2019, izvoz je veći čak 285 miliona EUR.

“Dodatno, kada gledamo pokrivenost uvoza izvozom, u prošloj godini je iznosila 19,8 odsto, dok je 2019. iznosio svega 16 odsto”, precizirao je Abazović.

To, kako je objasnio, pokazuje da su počeli sa diverzifikacijom crnogorske ekonomije, što je najvažniji zadatak ove Vlade.

