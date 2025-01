Novinari i novinarke moraju imati slobodno okruženje za rad

Podgorica, (MINA) – Novinari i novinarke važan su dio demokratskog društva i moraju imati slobodno okruženje za rad bez cenzure i autocenzure zbog političkih i ekonomskih pritisaka, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz CGO-a su čestitali 23. Januar – Dan novinara Crne Gore, zapošljenima u medijima navodeći da se nadaju da će biti poboljšati njihov položaj, ali i opšti odnos prema novinarstvu kao profesiji.

U CGO-u su, kako su naveli, zabrinuti zbog kontinuiteta ograničavajućeg okruženja za slobodu medija, a što negativno utiče i na šire demokratske procese u društvu.

Saradnik na programima u CGO Nikola Obradović, rekao je prošle godine ta nevladina organizacija je evidentirala 16 napada i prijetnji protiv medijskih radnika i medijskih kuća u Crnoj Gori.

“Sve nas je užasnuo brutalan napad na novinarku Pobjede Anu Raičković, od strane biznismena Zorana Bećirovića, koji je i jedan od najalarmantnijih skorašnjih primjera ugrožavanja bezbjednosti novinara, ali i prava javnosti na informisanje”, kazao je Obradović.

On je podsjetio da je u 2023. godini CGO zabilježio 16, u 2022. godini 19, a u 2021. godini 21 napad i prijetnju na novinare/ke i medijske kuće u Crnoj Gori.

Obradović smatra da opterećenje predstavlja i činjenica da je nerazjašnjeno ubistvo Duška Jovanovića, nekadašnjeg glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan.

On je kazao da se radi o opominjućim činjenicama u kontekstu veličine države, koje zahtijevaju efikasnije postupanje nadležnih institucija, uključujući i najstrožije kazne za počinioce napada na novinare kako bi se poslala jasna poruka da nema tolerancije za ugrožavanje medijskih sloboda.

“Novinari i novinarke su važan dio svakog demokratskog društva jer utiču na razvoj kritički orijentisanog javnog mnjenja i moraju imati kako slobodno okruženje za rad bez cenzure i autocenzure zbog političkih i ekonomskih pritisaka, tako i adekvatne zarade i uređeno radno vrijeme”, rekao je Obradović.

On je naveo da je zabrinjavajuće da pojedini lokalni javni emiteri nemaju ni osnovnu opremu za svakodnevno funkcionisanje ili da kasne sa isplatama mjesečnih zarada, što dodatno otežava rad zaposlenih u tim medijima.

Obradović je rekao da Granski kolektivni ugovor za medije još nije potpisan, čime su mnogi novinari ostavljeni bez adekvatne zaštite radnih prava.

“Stanje u RTCG, a posebno odnos vladajuće većine koja ignoriše pravosnažne sudske presude, kojima je utvrđeno da je stari-novi generalni direktor nezakonito obavljao tu funkciju, i uz veliku vjerovatnoću da se isto biti utvrđeno i za aktuelni mandat, šalje poruku da vlasti ne žele slobodan i kritički orijentisan javni servis”, naveo je Obradović.

Iz CGO su naglasili i značaj poštovanja Kodeksa novinara Crne Gore, jer se samo tako mogu pružiti objektivne informacije građanima i građankama i jačati integritet novinarske profesije.

“Put ka unaprijeđenju stanja u medijskoj sferi zahtijeva sveobuhvatan pristup. Zato je od ključne važnosti stvaranje klime u kojoj će se cijeniti istraživačko novinarstvo, poštovati etički standardi profesije i njegovati kritičko mišljenje, uz jačanje ekonomske stabilnosti medija i poboljšanje radnih uslova novinara”, poručio je Obradović.

