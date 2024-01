Marković: Spreman sam da preispitam postupanje tužilaca u bilo kom predmetu

Podgorica, (MINA) – Kandidat za vrhovnog državnog tužioca (VDT) Milorad Marković kazao je da spreman da preispita postupanje tužilačke organizacije u bilo kom predmetu za koji postoje interesovanje javnosti i bilo kakve indicije.

On je to kazao na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu koji danas saslušo i drugog kandidata za VDT-a, Suzanu Mugošu.

Marković je, odgovarajući na pitanje predsjednika Odbora Miluna Zogovića da li je spreman da preispita postupanje tužilačke organizacije u slučaju „državni udar“, rekao da je spreman da u bilo kom predmetu za koji postoji interesovanje javnosti, preisipita da li je bilo zloupotreba.

On je kazao da se svaka presuda mora poštovati, te da on nema mogućnost da da svoj izričit stav o nečemu u šta nije imao uvid.

Na pitanje poslanika Nove srpske demokratije (NSD) Slavena Radunovića o tome da li je dugogodišnja povezanost mafije i državnih funkcionera uzela toliko maha da je postala najveći problem u borbi protiv kriminala o korupcije, Marković je rekao da organizovani kriminal postoji ako ima određene konekcije i sa državnim organima.

„Crna Gora nije ništa drugačija od drugih država savremenog svijeta. Imajući u vidu pretpostavku nevinosti, kada budemo imali pravosnažnu presudu moći ćemo da konstatujemo stvarno stanje. Moj odnos je samo zakonito postupanje“, kazao je Marković.

On je komentarišući to da li ispunjava uslove za VDT-a rekao da nije tako danas ne bi sjedio pred Odborom.

„Mnogo bitnije od toga da li sam ili nijesam bio u tužilaštvu jeste profesionalna nespristrasnost, stručni i moralni kvalitet“, dodao je Marković.

On je, odgovarajući na pitanje o curenju informacija u javnosrt, rekao da je to velika boljka crnogorskog društva.

„Mislim da ne treba dirati u slobodu medija i prava javnosti da zna, ali mislim da je sporno da nedostaje sistem bezbjednosti podataka u institucijama države, mislim i na policiju i sud“, rekao je Marković.

On je naveo da je ipak nejasno odakle su curile informacije.

„Širok krug ljudi dolazi u dodir sa dokazima, kada bude potvrđena optužnica, tada uvid u spise predmeta, ima više ljudi. Sporno je što se time krše odredbe krivičnog postupka i utiče na povjerenje u rad samog tužilaštva i izostala je rekcija utvrđivanja odgovornosti“, rekao je Marković.

On je, govoreći o krivičnim djelima nasilja u porodici, kazao da sva krivična djela u kojima ima žrtava su specifična i mora da postoji senzibilitet.

Odgovarajući na pitanje poslanika NSD Jovana Vučurovića o Predlogu zakona o oduzimanju imovine priostekle iz kriminalne djelatnosti, Marković je rekao da je to značajan zakon kako bi se uspostavila vladavina prava u Crnoj Gori.

„Taj zakon zahtijeva konsenzus, ne smije da bude zakon vlasti ili neke političke partije. Sve snage i znanja koja imamo treba da iskoristimo da nađemo adekvatan model zakon da bi se on primijenio. I to treba da bude što prije“, kazao je Marković.

On je, odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista Andrije Nikolića o ambijentu u susret izbora VDT-a, rekao da misli da nije kompromitvan postupak izbora vrhovnog tužioca i da se radi o političkim stavovima.

„Da li se stekla neka pogrešna percepecija, moguće, ali to je pogrešno. Tužilački savjet je proslijedio predlog za tri kandidata, i to su tri kandidata o kojima parlament može da raspravlja“, kazao je Marković.

On je rekao da svi poslanici mogu da promijene stav nakon njegovog odgovaranja danas.

„Ako budem izabran sa minimalnim podrškom, to neće uticati na moje postupanje“, poručio je Marković.

Na pitanje da li bi kao VDT preispitao odluku o pokretanju postupka protiv istoričara Bobana Batrićevića, Marković je kazao da može da da stručno mišljenje samo ako vidi spise predmeta.

„Morate biti svjesni da VDT ne može da izda uputstvo tužiocu kako da postupi u nekom predmetu“, rekao je Marković.

Govoreći o eventualnoj promjeni tužilačkih zakona, Marković je rekao da je u Ministarstvu pravde formirana radna grupa o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu i vjerujem da će se u tom segmentu preispitivati sastav Tužilačkog savjeta i uskladiti sa stavovima Venecijanske komisije.

On je, odgovarajući na pitanje poslanika Pokreta Evropa sad (PES) Vasilija Čarapića o aferama koje su se desile u prošlosti, rekao da VDT ne može niti smije da se bavi svakim predmetom.

„VDT treba da uspostavi sistem koji sam funkcioniše i koji vrši konstantan nadzor nad radom svakog tužioca. Moja namjera je uspostavljanje sistem nadzora evaulacije“, rekao je Marković.

On je dodao da u Zakoniku o krivičnom postupku postoje određeni rokovi koji bi morali da se poštuju.

„I tom kontekstu ću zahtjevati na mjesečno nivo izvještaj o radu svakog tužioca“, kazao je Marković.

Prema njegovim riječima, efikasnost, uz zakonitost, prvi je princip postupanja.

Marković je, odgovarajući na pitanje o ratnim zločinima poslanika Bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića, kazao da je to pitanje njegovo strateško opredjeljenje.

„To nije pitanje nije bitno samo danas nego i sjutra i nikad ne prestaje. Društvo treba da se rastereti tog balasta koje se stavlja na cjelokupno društvo“, kazao je Marković.

On je rekao da treba napraviti posebno odjeljenje unutar Specijalnog državnog tužilaštva koje će se baviti pitanjima ratnih zločina, terorizma i trgovini ljudima.

Marković je, na pitanje u vezi sa krivičnim djelima iz mržnje, rekao da tužilaštvo treba da da odlučan stav po tom pitanju.

On je, komentrišući nacionalnu izbalansiranost u državno-tužilačkoj organizaciji, rekao da u njoj treba da rade ljudi koji imaju kvalitet, vrijednosti i znanje.

„Ne smije postojati razlika u odnosu na bilo koju posebnost kandidata“, rekao je Marković.

On je, odgovarajući na pitanje poslanika Demokrata Nikole Rovčanina o disciplinskoj odgovornosti tužilaca, kazao da dosadašnji sistem ocjenjivanja nije bio dobar i da ga treba dopuniti sa preciznijim kriterijumima.

Marković je, komentrišući pitanje poslanika PES-a Darka Drgovića o efikasnosti krivične istrage, rekao da najveći problem u primjeni ZKP-a, ne u odredbama.

On je problematizovao i postupanje rada policije i tužilaštva.

„Mora da postoji sinergija između policije i tužilaštva. Ne može se desiti da tužilac u periodu od dvije godine ne preduzme nijednu radnju u nekom predmetu“, kazao je Marković.

On je govoreći o validnosti Skaj/Sky/ komunikacije, rekao da je njegov stav da je skaj kao dokaz zakonit jer to predviđaju međunarodne konvencije.

„U svakom konkretnom slučaju će se utvrđivati da li su ti transkripti zaista tačni“, dodao je Marković.

Izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanje Ćalović Marković kazala je da Marković u biografiji nije naveo da je za nevladinu oraganizaciju Centar za monitoring i istraživanje nadgledao finansiranje kampanje političkih blokova na referendumu 2006. godine.

Ćalović Marković je upitala da li je Marković dao ijednu izjavu kojom ukazuje na bilo koji oblik zloupotrebe na birače, o aferama „Koverta“ i „Snimak“ ili bilo kog drugog slučaja, kao i da li je ikada kritikovao rad SDT-a.

Marković je rekao da su imena Milo Đukanović, Brano Mićunović, Daka Davidović, za VDT-a nebitna.

„Državni tužilac mora da postupa jednako i da pokrene postupak kad postoji osnov sumnje. Tada SDT mora da pokrene izviđajni postupak i kad postoje elementi da pokrene finansijsku istragu“, rekao je Marković.

On je kazao da nije u kumovskim vezama sa Davidovićem niti ga je ikad vidio.

Marković je, govoreći o radu u CeMI-ju, rekao da su se u svim tim procesima sačinjavani izvještaji na osnovu onoga o čemu je imao saznanja u tom trenutku.

On je, govoreći o tome da li je ikad kritikovao rad SDT-a, rekao da ličnu promociju nikad nije želio kao i da to nije ni mogao zbog rada u međunarodnim organizacijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS