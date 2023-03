Mandić: Imam zakonito državljanstvo Srbije

Podgorica, (MINA) – Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) i predsjednički kandidat Andrija Mandić saopštio je da ima legalno stečeno državljanstvo Srbije, ali da nema dokumenta i da nije uspisan u birački spisak u toj državi.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da ima državljanstvo Srbije, koje je dobijeno na legalan način, ali da nikada nije imao prebivalište u toj susjednoj državi.

Mandić je kazao da nema pasoš i ličnu kartu Srbije i da nije upisan u birački spisak u toj zemlji.

„Imam državljanstvo Srbije koje je potpuno legalno, koje se ne kosi sa Ustavnom, niti ijednim zakonom Crne Gore“, rekao je Mandić.

On je kazao da će narednih dana, kada bude pozvan u Ministarstvo unutrašnjih poslova, „u potpunosti račistiti taj slučaj“.

Mandić je kazao da je imao državljanstvo Srbije i kada je učestvovao na predsjedničkim izborima 2008. godine, ali da tada to niko nije problematizovao.

On je rekao da čvrsto vjeruje u pobjedu na predsjedničkim izborima 19. marta i poručio da je politika pomirenja jedina prava budućnost koja je potreba Crnoj Gori.

Na pitanje da li će se povući ako na izborima ne postigne rezultat kakav očekuje, Mandić je rekao da bi u tom slučaju ponudio da uradi ono što je najbolje za stranku.

Mandić je pozvao sve predsjedničke kandidate iz parlamentarne većine da potpišu dokument u kojem će se obavezati da podrže onog od njih koji uđe u drugi krug izbora.

“Ako ne uđem u drugi krug, spreman sam onome ko uđe aktivno učestvujem u kampanji, koliko on procijeni. Da agitujem da mu ljudi koji podržavaju našu opciju pomognu da pobijede (Mila) Đukanovića. Očekujem da i drugi to urade, mislim da je to fer i pošteno”, rekao je Mandić.

