Lekić: Đukanović ugrožava bazične principe demokratije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, vođen parcijalnim, a ne opštim državnim interesima, neodgovorno ugrožava bazične principe demokratije i pravnog poretka zemlje, ocijenio je lider Demosa Miodrag Lekić.

On je kazao da je Đukanović, javnim pokušajem zaustavljanja regularnog postupka izbora vlade, grubo prekršio osnovne i univerzalne principe demokratije na kojima se inspirše i Ustav Crne Gore, nažalost, sa mnogim pravnim prazninama.

Lekić je rekao da je Đukanović time dodatno usložio, inače duboko kriznu, institucionalnu situaciju u zemlji.

On je, povodom nastalog pitanja toka ustavne procedure oko formiranja vlade, pozvao Đukanovića da sa poslanicima u Skupštini javno rasprave nastala pitanja, koja su od ogromnog interesa za Crnu Goru.

“Ili da sa mnom, kao predloženim mandatarom, raspravi pitanja regularne demokratske procedure konstituisanja vlade, o ozbiljnim političkim posledicama koje bi mogle slijediti, da dakle raspravimo na način koji mu odgovara, u svakom slučaju, javno pred licem građana”, navodi se u saopštenju.

Lekić je kazao da ostaje nesporna činjenica da je izborna parlamentarna većina nedavno jednoglasno usvojila politički sporazum sa prioritetnim programskim elementima, koji je učinjen javnim uz potpise 41 poslanika.

Nakon toga su, kako je dodao, otpočeli pregovori za izbor mandatara.

“Iako je nakon toga, i sasvim na vrijeme, od parlamentarne većine Đukanović bio upoznat sa predlogom imena mandatara, on je u prepoznatljivom stilu nesagledavanja opšteg interesa, već parcijalnog i to u više krugova, zloupotrebio državnu funkciju koju obavlja”, ocijenio je Lekić.

Prema njegovim riječima, Đukanović je, u javno “neodgovornom obrazloženju”, zaobišao na vrijeme saopštenu volju parlamentarne većine.

Lekić je kazao da je Đukanović manipulisao sa, u Ustavu nepostojećim, pojmom potpisa, “nastavljujući istom prizemnom konstrukcijom netačne navode o nekom kašnjenju”.

“Kao da se radi o upravo zatvorenom šalteru, a ne o jednoj od najodgovornijih državnih institucija i ustavno-političkih radnji koje su od ogromnog značaja za zemlju i njenu stabilnost”, navodi se u saopštenju.

Prema riječima Lekića, pojava u javnosti odobravanja Đukanovićevog tumačenja od određenog broja političko – pravnih apologeta, ne mijenja osnovne činjenice.

“A osnovna činjenica, na koju posebno ukazujem međunarodnim predstavnicima u zemlji, prije svega članicama Evropske unije, glasi da u Crnoj Gori postoji parlamentarna većina koja je u uslovima ustavne legalnosti predložila mandatara”, kaže se u saopštenju.

Ta parlamentarna većina, kako je dodao Lekić, tako je omogućila dalje institucionalne procedure koje vode ka finalnom i krucijalnom činu – glasanje poslanika o predlogu programa i sastava vlade u parlamentu.

“Visoko cijeneći značaj međunarodne saradnje, posebno sa zemljema sa kojima smo u potpisanim dokumentima o integracionim i savezničkim odnosima, zatim i sa drugim zemljama sa kojima smo takođe u prijateljskim odnosima, posebno onim u regionu, kao predloženi mandatar sam spreman na dijalog o nastaloj situaciji i svim drugim pitanjima”, poručio je Lekić.

On je kazao da, držeći do dostojanstva zemlje, lično neće obilaziti nijednu ambasadu, posebno ne tražiti podršku za lojalnost.

“Koju ovdje, i vrlo degradirajuće za zemlju, traže pojedinci i strukture involvirane u korupcionaške poslove, ili su odgovorne za doprinos kriminalizaciji crnogorskog društva”, naveo je Lekić.

On je istakao da svi subjekti, involvirani u tokove političkog i javnog života, zajedno nose odgovornost za cilj izgrađivanja Crne Gore kao evropske, demokratske, pravne, pristojne države pravila koja jednako važe za sve njene građane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS