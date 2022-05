Bošnjak: Učešće žena u politici veće, ali i dalje nedovoljno

Podgorica, (MINA) – Veće učešće žena u politici u posljednjih nekoliko godina je vidljivo, ali je to i dalje nedovoljno, ocijenila je potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak.

Bošnjak i poslanik Pokreta za promjene (PZP) Vladan Raičević sastali su se danas sa predstavnicima OEBS-a Julijanom Netesovom i Sašom Grbićem.

Sastanak je, kako su kazali iz Skupštine, održan u sklopu inicijative za razmatranje mogućnosti buduće saradnje Misije OEBS-a sa parlamentarnim partijama u Crnoj Gori.

Navodi se da su eksperti OEBS-a predstavili koncept rodne revizije unutar političkih partija, koji predstavlja procjenu stranačkih procesa i procedura, struktura, organizacijske kulture i aktivnosti iz rodne perspektive.

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, kako se dodaje, razvila je posebnu metodologiju u svrhu prepoznavanja diskriminatornih praksi.

Bošnjak je pohvalila ranije projekte OEBS-a u cilju jačanja uloge žena u procesima odlučivanja.

“Bošnjak je istakla da je u posljednjih nekoliko godina vidljivo veće učešće žena u politici, ali da je to i dalje nedovoljno”, kaže se u saopštenju.

Ona je upoznala sagovornike sa aktivnostima i planom rada Ženskog kluba, kao i inicijativama koje su vezane za predloge novih normativnih rješenja koja će biti u cilju većeg učešća žena i jačanju rodne ravnopravnosti.

Bošnjak je takođe predstavila problem nezastupljenosti poslanica u određenim parlamentarnim delegacijama i skupštinskim odborima.

Raičević je, kako se navodi, upoznao sagovornike sa djelovima Statuta PZP-a koji se odnosi na zastupljenost žena u organima odlučivanja, kao i sa Mrežom žena koja funkcioniše unutar PZP.

On je istakao i da poslanički klub PZP-a ulaže velike napore kako bi prilagodio politike, program i akcione planove sa ciljem unapređenja zastupljenosti žena i jačanju rodne ravnopravnosti.

Sagovornici su se složili da će u narednom periodu aktivizirati saradnju i da rezultat te saradnje treba biti izrada stranačkih akcionih planova za rodnu ravnopravnost koji će voditi ka transformaciji ka daljem povećanju političkog učešća žena i senzitivizaciji internih politika i procedura.

