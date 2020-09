Perić: Ne pristajati na promjene koje nijesu suštinske

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ulazi u fazu kada političari obećavaju, a građani traže da se ispune ta obećanja i odstupanje od toga značilo bi pristajanje na promjenu koja nije suštinskog, već personalnog karaktera, kazao je Srđan Perić iz Organizacije KOD.

On je ocijenio da je nova vlast postavila visoke standarde profesionalizma, eskpertskog znanja i suštinskog otklona od partitokratske prakse.

Kako je naveo Perić, istraju li u tome – to će biti sjajna vijest za Crnu Goru, ali ako to ne bude slučaj – to odmah treba konstatovati i zahtijevati da se drže proklamovanog.

„Konačno ulazimo u fazu kada političari obećavaju i kada građani traže da ispune ono što obećaju. Odstupanje od toga bi značilo pristajanje na promjenu koja nije suštinskog već personalnog karaktera“, rekao je Perić agenciji MINA.

Konstituenti nove parlamentrane većine, kako je kazao, veoma su raznorodni po mnogim pitanjima i ulažu napor da dođu do modusa operandija kako da funkcionišu, a da niko od njih ne mora potrijeti ono što predstavlja.

„To je zaista velik izazov i za početak su načinili nekoliko obećavajućih najava, koje mogu biti od velike koristi, pod uslovom da se te najave i ostvare“, naveo je Perić.

On je rekao da je kohabitacija novo iskustvo za crnogorski politički sistem i da ona ne mora značiti blokadu sistema.

Prema njegovim riječima, obje strane gledaće da svoju poziciju učine povoljnijom u narednom periodu, kako bi politički profitirali.

„Nova vlast ima kolosalnu priliku da temeljno promijeni sistem na bolje, ali šta će biti u realnosti – cijenimo po onome što vidimo“, rekao je Perić.

Komentarišući govor novog predsjednika Skupštine Alekse Bečića nakon njegovog izbora na tu funkciju, Perić je naveo da je Bečić poslao poruke primjerene tom trenutku.

Perić smatra da su najznačanije one koje se odnose na vraćanje kontrolne uloge parlamenta i da Skupština neće biti brana razvojnoj i reformskoj politici Vlade.

„Najavio je pomoć u borbi protiv organizovanog kriminala i korucije i deblokadi vanrednog stanja u pravosuđu, te sveobuhvatnu reformu izbornog sistema“, dodao je Perić.

Kako je naveo, Bečić je poslao poruku da će parlament biti autonoman, snažan i efikasan.

„Nadajmo se da će tako i biti, ali pratimo i reagujmo ako to ne bude slučaj“, kazao je Perić.

On smatra da će to biti najveći izazov za samo funkcionisanje Skupštine u budućem periodu – da se razumije da je parlament i vlast i opozicija.

„Sama promjena vlasti nakon tri decenije je veliko postignuće, ali ne zaboravimo da je u našem parlamentu bilo uzleta i u najtežem periodu, čak i u devedesetim. To je bilo mjesto gdje su se mogli čuti drugačiji glasovi i snažne osude pogrešnih politika iza kojih je stajala izvršna vlast“, rekao je Perić.

Kako je naveo, u nekoliko prilika parlament je pokazivao zrelost koju ne treba bagatelisati sa pozicije ovog trenutka.

Sa druge strane, kako je kazao Perić, Skupština je bila pod stalnim pritiskom izvršne vlasti i „mnogo duži periodi su bili kada ona nije uspijevala da odbrani svoju nezavisnost od nje“.

„Novo rukovodstvo parlamenta ima velik posao da prvo povrati ono što je u prethodnom sazivu devastirano – a to je transparentnost u radu, otvorenost ka javnosti, samostalnost i nezavisnost u odnosu na izvršnu vlast, te kontrolnu ulogu koju parlament mora da ima“, kazao je Perić.

Upitan kako ocjenjuje poruke koje su se mogle čuti tokom konstitutivne sjednice parlamenta, Perić je naveo da su se i vlast i opozicija pozicionirali u skladu sa novim okolnostima.

„Nova vlast je najavila da će raditi u interesu svih građanki i građana i da će se suštinski kretati u okvirima svojih ingerencija, opozicija najavljuje da će voditi računa o državnim interesima, tako da po izjavama je sve uravnoteženo“, zaključio je Perić.