Mićunović: Raonić me od početka maltretirao i progonio

Podgorica, (MINA) – Bivši urednik Redakcije za spoljnu politiku Televizije Crne Gore (TVCG) Vladan Mićunović kazao je da je odluka o njegovoj smjeni nastavak maltretiranja i progona koji je, kako je kazao, počeo bez ikakvog povoda od kada je Boris Raonić izabran za generalnog direktora Javnog servisa.

„Za minulih osam mjeseci, iz samo njemu znanih razloga, činio je sve da me natjera da izgubim živce i odem iz Javnog servisa, u posljednjoj godini moje novinarske karijere“, naveo je Mićunović u izjavi dostavljenoj medijima.

On je kazao da je za tu odluku, kojom su, kako je naveo, iznenađeni čak i Raonićevi najbliži saradnici, saznao od službenika iz arhive koji mu je saopštio da je stigla ponuda za njegov novi radni raspored.

Prema riječima Mićunovića, Raonić je i ovoga puta zloupotrijebio i prekršio sistem rukovođenja i funkcionisanja u Javnom servisu, ignorišući činjenicu da uredništvo, a ni javnost nijesu imali nikakvih primjedbi na rad novinara Redakcije za spoljnu politiku TVCG.

Mićunović je kazao da se u to i lično uvjerio u više razgovora sa članovima uredničkog kolegijuma.

On je dodao da ta redakcija nije učestvovala u planiranju i realizaciji nekih drugih spoljnopolitičkih sadržaja, pa samim tim ne može biti ni odgovorna.

„Siguran sam da bi jedan od ključnih razloga moje smjene moglo biti i Raonićevo izvršavanje naloga ovdašnjih nacionalista, njegove ideološke “braće i sestara”, koji su ga sumnjivo izgurali na funkciju generalnog direktora RTCG“, kazao je Mićunović.

Kako je naveo, Redakcija za spoljnu politiku TVCG rusku agresiju i invaziju na Ukrajinu, suverenu i nezavisnu državu, od početka do danas naziva pravim imenom, a ne “specijalnom operacijom” ili “eskalacijom dešavanja u Ukrajini”.

„Što je suprotno Raonićevoj anketi/pitanju građanima „podržavate li sankcije Rusiji” i spornom rezultatu koji određene strukture koriste za prorusko propagandističko djelovanje“, dodao je Mićunović.

Sve navedeno, kako je naveo, ukazuje na frustrirano, intelektualno i profesionalno inferiorno ponašanje, sa očigledno ozbiljnim manjkom moralnih skrupula.

„U najkraćem, na osobu nedoraslu da upravlja velikim sistemom kao što je Javni servis“, rekao je Mićunović.

Prema njegovim riječima, odgovornost za „strahovladu i iživljavanje Raonića prema časnim profesionalcima u RTCG, čiju karijeru i kredibilitet ničim ne može dovesti u pitanje i koji su za njega nedostižni, snose i brojni čestitari, koji su svojevremno oduševljeno pozdravili njegov izbor za direktora“.

„Kao i neki drugi njegovi podržavaoci, inače akteri zajedničkih poslovnih kombinacija“, dodaje se u izjavi Mićunovića.

