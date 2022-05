Adžić: Poboljšati uslove u kojima rade policijski službenici

Podgorica, (MINA) – Za efikasno funkcionisanje policije neophodno je poboljšanje materijalno-tehničkih uslova u kojima rade policijski službenici, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić navodeći da je to garant sigurnosti koju treba da osjećaju i građani i turisti.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su saopštili da je Adžić obišao Centar bezbjednosti (CB) Herceg Novi i Odjeljenje bezbjednosti (OB) Tivat u susret predstojećoj ljetnjoj turističkoj sezoni.

“Adžić je kazao da je za efikasno funkcionisanje policije neophodno poboljšanje materijalno-tehničkih uslova u kojima rade policijski službenici, i da je to garant sigurnosti koju treba da osjećaju kako građani, tako i turisti”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Adžić je naglasio da će raditi na tome da se u što kraćem roku prevaziđu nedostaci sa kojima se suočavaju policijski službenici, a koji se odnose na neadekvatne uslove u prostorijama Odjeljenja.

“Imamo zajednički cilj da i na preventivnom i operativnom planu ostvarimo kvalitetne rezultate, i u tom smislu imaćete punu podršku menadžmenta MUP-a”, kazao je Adžić.

