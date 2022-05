Erdogan: Formiranje nove Vlade pokazatelj odnosa između različitih kultura

Podgorica, (MINA) – Formiranje nove Vlade je pokazatelj odnosa između različitih kultura u Crnoj Gori, poručio je predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan.

Erdogan je, tokom telefonskog razgovora sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem, kazao da će nova Vlada učiniti da tradicionalno dobri odnosi Crne Gore i Turske budu još bolji.

Iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore su kazali da je Đukanović razgovarao sa Erdoganom, u kontekstu aktuelnih dešavanja u Evropi.

Razgovor je, kako su naveli, potvrda redovnog političkog dijaloga dvije države na najvišem nivou o stanju u regionu Zapadnog Balkana i Jugoistoka Evrope.

“Erdogan je čestitao formiranje nove vlade koja je prema njegovoj ocjeni pokazatelj dobrih odnosa između različitih kultura u Crnoj Gori i koja će tradicionalno dobre odnose Crne Gore i Turske činiti još boljim”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Erdogan je naglasio da kao članice NATO i kandidati za Evropsku uniju (EU), zemlje regiona treba da rade zajedno na okončanju krize u regionu.

“On je čestitao predsjedniku Đukanoviću skoro preuzimanje predsjedavanja Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi i izrazio spremnost Turske na saradnju i razmjenu iskustava sa Crnom Gorom”, rekli su iz Službe za informisanje predsjednika.

Kako su dodali, Đukanović i Erdogan su razmijenili mišljenja o izazovima stabilnosti Zapadnog Balkana u kontekstu rata u Ukrajini uz obostranu saglasnost i spremnost za saradnju u cilju rješavanja političkih, ali i socio-ekonomskih problema regiona.

Đukanović je zahvalio Erdoganu na posvećenosti i zabrinutosti za budućnost Zapadnog Balkana, zbog čega je veoma važno održanje kontinuiranog dijaloga, imajući u vidu posvećenost Turske regionu.

“Potvrdio je optimizam razvojem odnosa u Crnoj Gori, posebno time da su u novoj vladi mjesto pronašle sve manjine, što će značiti i učvršćivanje odnosa sa susjedima i zasigurno produžiti dalji razvoj odnosa sa Republikom Turskom”, rekli su iz Službe za informisanje predsjednika.

Kako su dodali, Đukanović je odao priznanje politici Erdogana da odigra ulogu dobrog posrednika i pomogne da se dvije strane rata u Ukrajini što prije vrate političkom dijalogu.

On je ponovio je poziciju Crne Gore da je rat u Ukrajini ozbiljan signal ugrožavanja evropske bezbjednosti i istovremeno test istrajnosti zemalja članica NATO da odbrane vrijednosti na kojima Savez počiva.

“Predsjednik je naglasio zainteresovanost Crne Gore za očuvanje evropskog i jedinstva NATO uz uvjerenje da vanredan momenat evropske bezbjednosti od nas traži dodatne napore na koje smo spremni i koji će dobiti potvrdu na samitu u Madridu”, rekli su iz Službe za informisanje.

