Žene i dalje nijesu dovoljno vidljive u mnogim oblastima

Podgorica, (MINA) – Žene u Crnoj Gori, iako su većina, i dalje nijesu dovoljno vidljive u mnogim oblastima, od politike i upravljačkih struktura, do sporta i umjetnosti, smatraju u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Oni su u čestitki povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena, podsjetili da je obilježavanje tog dana povezano sa protestima koje su organizovale radnice tekstilne industrije u cilju borbe za širi opseg, prije svega radnih prava, daleke 1857. godine u Njujorku.

“Iako su u crnogorskom društvu žene većina, one su i dalje nedovoljno vidljive u mnogim oblastima, od politike, upravljačkih struktura, do sporta i umjetnosti”, rekli su iz institucije Zaštitnika.

Kako su naveli, čini se da razloga za zabrinutost ima i ove godine, posebno ako se ima u vidu da je procenat žena u Skupštini 21 odsto, a u Vladi 17.

“Prilika je da još jednom ukažemo i na neprihvatljiv stepen izražene mizoginije, seksizma i diskriminacije po osnovu pola, posebno prema ženama u javnom životu, što svakako djeluje obeshrabrujuće, posebno kada ne uslijedi opšta društvena osuda i adekvatan institucionalni odgovor”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se Zaštitnik zalaže za poštovanje i unapređenje položaja svih žena, a da posebno stavlja akcenat na nepovoljniji položaj osjetljivih ili višestruko marginalizovanih grupa kao što su žrtve nasilja u porodici, samohrane majke, Romkinje, žene sa invaliditetom, iz ruralnih područja, lezbejke, trans žene, migrantkinje i korisnice psihoaktivnih supstanci.

“Dobro poznatim sloganom “hljeba i ruža”, pri čemu hljeb predstavlja ekonomsku sigurnost, a ruže bolji kvalitet života – čestitamo Međunarodni dan žena”, rekli su iz institucije Zaštitnika.

Oni su poručili da je 8. mart prilika da se društvo preispita koliko su napredovale žene u borbi za ravnopravnost, mir i razvoj.

“Kao i da upozorimo na nužnost daljeg ujedinjavanja, povezivanja i aktiviranja žena, a koje u konačnom vode do značajnih društvenih promjena”, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS