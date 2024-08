Žena preminula nakon što joj je pozlilo prilikom izlaska iz mora

Podgorica, (MINA) – Državljanka Srbije S.A.B. (52) preminula je danas nakon što joj je naglo pozlilo prilikom izlaska iz mora, saopštili su iz Uprave pomorske sigurunosti i upravljanja lukama (UPSUL).

Oni su rekli da je Pomorsko-operativni centar UPSUL-a u 14 sati i 30 minuta primio MEDICO poziv za hitnu evakuaciju člana posade sa jahte “Polooonee”, koja se nalazila na Kraljičinoj plaži u Čanju.

Kako se navodi, državljanki Srbije, S.A.B, nakon izlaska iz mora naglo je pozlilo i jahta se punom brzinom uputila ka Luci Bar, gdje je organizovan prihvat od Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

UPSUL je, kako se dodaje, uputio čamac SAR-5 sa posadom i sprovela ih na gat-5, u dijelu sidrišta Mornarice Vojske Crne Gore.

“Iako je posada pokušavala tokom kratke vožnje od 15 minuta da reanimira žensku osobu, ona je i pored intervencije medicinske ekipe iz Bara, preminula”, kaže se u saopštenju.

