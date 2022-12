Velika podrška članstvu u EU obaveza za dalje reforme

Podgorica, (MINA) – Velika podrška građana članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) snažan je impuls i obaveza za dalje reforme, kazala je koordinatorka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković Đurović.

Najnovije istraživanje agencije DeFacto pokazalo je da članstvo Crne Gore u EU podržava skoro 80 odsto građana.

“Raduje me što rezultati najnovijeg istraživanja javnog mnjenja jasno pokazuju da građani u ovako značajnom procentu žele da Crna Gora bude dio EU“, navela je Novaković Đurović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Novaković Đurović je istakla da blagi rast podrške članstvu u EU, potvrđuje da građani evropsku integraciju prepoznaju kao projekat koji obezbjeđuje bolje standarde, bolji kvalitet života svakog pojedinca i predstavlja dobrobit za cijelo društvo.

Ona je kazala da evropska integracija i reforme unapređuju Crnu Goru i približavaju životni standard evropskom kvalitetu života, i da Vlada svakodnevno radi na približavanju evropskim standardima.

Prema riječima Novaković Đurović, rezultati su jasna poruka šta građani očekuju od svih političkih subjekata.

“Zato svi, bez izuzetka, moramo uložiti dodatne napore i sprovesti potrebne reforme kako bismo izgradili bolje društvo i osigurali da Crna Gora zauzme svoje mjesto i postane sljedeća članica EU“, poručila je Novaković Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS