Uhapšen Danilovgrađanin osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti

Podgorica, (MINA) – Službenici danilovgradske policije uhapsili su sugrađanina I.M. (41) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnja se da je I.M. nožem pokušao da povrijedi jednu osobu, u čemu je spriječen.

„On je, nakon konsultacija sa tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode i priveden istom na dalju nadležnost uz krivičnu prijavu“, dodaje se u saopštenju.

