Podgorica, (MINA) – U saobaćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Bar-Ulcinj poginula je jedna osoba.

Kako je saopšteno iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije, u nesreći su povrijeđene dvije osobe.

Nesreća, u kojoj se učestvovala dva vozila, dogodila se u 18 sati.

