U petak samo hitne operacije

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) u petak će se raditi samo hitne operacije, saopštili su iz te zdravstvene ustanove.

“Obavještavamo javnost da će u KCCG-u u petak, osim hitnih operacija, biti obustavljen elektivni (planirani) operativni program zbog zamjene parnog sterilizatora”, kazali su iz KCCG-a.

Oni su pojasnili da je riječ o aparatu koji se koristi za sterilizaciju operativnog materijala.

“Dakle, u petak će se raditi samo hitne operacije, pa molimo pacijente za strpljenje i razumijevanje”, navodi se u saopštenju KCCG.

