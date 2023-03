U Nikšiću otvoren Dom za starije i odrasle osobe sa invaliditetom

Podgorica, (MINA) – Dom za starije i odrasle osobe sa invaliditetom, u kome će moći da živi 208 korisnika, otvoren je danas u Nikšiću.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, kazali su da su Dom otvorili ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, zamjenik šefice Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Rikardo Seri, predstavnica Razvojne banke Savjeta Evrope Marja Sepala zvanično otvorili vrata te ustanove.

Kako je saopšteno, izgradnja doma za starije u Nikšiću počela je u septembru 2019. u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP), a ukupna vrijednost projekta je oko 4,7 miliona EUR

“RSP je višegodišnja zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, koju podržava međunarodna zajednica i koja za cilj ima zatvaranje poglavlja dugotrajnog raseljavanja u regionu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, razvijen je u partnerstvu između partnerskih zemalja i OEBS-a, UNHCR-a i Evropske komisije.

Adrović je rekao da je taj projekat realizovan u saradnji sa donatorskom zajednicom i Vladom Crne Gore, kao i da je dom izgrađen u skladu sa najsavremenijim standardima za pružanje njege za starije građane.

Kako je saopštio, izgradnja doma započela je krajem 2019. godine sa projektovanim kapacitetom za smještaj 208 osoba, od kojih su 104 smještajne jedinice predviđene za raseljene i interno raseljene.

“Ukupna vrijednost projekta je 4.778.505 EUR, od čega su donatorska sredstva 3.376.879 EUR a nacionalna kontribucija 1.401.626 EUR”, rekao je Adrović.

On je pojasnio nova ustanova u sistemu socijalne zaštite zvanično osnovana 8. maja 2020, nakon čega je Ministarstvo stvorilo administrativne uslove za rad ustanove u punom kapacitetu zaključno sa izdavanjem licence za rad u oblasti socijalne zaštite.

Gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević je kazao je da će lokalna uprava uložiti napore da obezbijede dodatne sadržaje za korisnike Doma i da na raspolaganje stave sadržaje turističke organizacije Nikšića.

Seri je naveo da proces integracije u EU ne samo da priprema zemlju za članstvo, već donosi i konkretne koristi građanima.

“Svi dobijaju nešto od procesa, ali se trudimo da posebnu pažnju posvetimo najranjivijim grupama u našem društvu, poput starih, osoba sa invaliditetom kao i raseljenih i interno raseljenih lica”, saopštio je Seri.

Iz Ministarstva su pojasnili da je cilj RSP-a da doprinese rješavanju produžene krize raseljavanja najugroženijih izbjeglica i raseljenih sa teritorija bivše Jugoslavije, nakon sukoba koji su trajali od 1991. do 1995, uključujući interno raseljena lica u Crnoj Gori od 1999. godine.

Navodi se da je program je sastavni dio „Sarajevskog procesa za izbjeglice i raseljena lica“, koji je pokrenut 2005. godine na Regionalnoj ministarskoj konferenciji o povratku izbjeglica.

Taj proces je, kako je pojašnjeno, ponovo pokrenut u martu 2010. na konferenciji Beogradu.

“Partnerske zemlje su se ponovo obavezale u skladu sa Beogradskom deklaracijom iz novembra 2011. da će doprinijeti rješavanju dugotrajne situacije raseljenja najugroženijih korisnika – izbjeglica i raseljenih lica – nakon sukoba od 1991. do 1995, uključujući i interno raseljene u Crnoj Gori od 1999”, rekli su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS