Spajić: Nijesmo razgovarali o ostavkama, svi osjećamo neku vrstu odgovornosti

Podgorica, (MINA) – Na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost, koja je danas održana povodom tragedije na Cetinju, nije razgovarano o ostavkama, kazao je premijer Milojko Spajić, navodeći da svi koji se bave političkim poslovima treba da osjećaju neku vrstu moralne odgovornost.

Spajić je na pres konferenciji nakon sjednice Vijeća, odgovarajući na pitanja novinara da li će tražiti ostavku ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, upitao kakav bi on premijer bio kad bi prebacivao odgovornost na druge.

On je istakao da preuzima punu odgovornost za sve što se dešava u Crnoj Gori.

“Pa ako to građanima ne odgovara, postoje izbori gdje mogu da se izjasne”, dodao je Spajić.

On je rekao da imaju novu metodologiju rada ministara kroz koju će razmotriti svakog ministra pojedinačno.

„Ta metodologija će biti jasna da ne radimo neke poteze brze sada, već da se, na osnovu podataka šta je svaki ministar uradio, podvuče crta i vidi kako je i koliko ko radio”, kazao je Spajić.

Upitan da li smatra da su slučaj Alije Balijagića i Martinovića dovoljni da zatraži ostavku Šaranovića, Spajić je rekao da su poslije Balijagića pričali o promjenama u bezbjednosnom sektoru i da su se one desile.

