Smirivanje tenzija i izbor sudija prioritetni ciljevi

Podgorica, (MINA) – Smirivanje tenzija i izbor sudija Ustavnog suda moraju biti prioritetni ciljevi svih političkih struktura koje žele dobro Crnoj Gori, poručeno je sa sastanka predsjednika Demokrata Alekse Bečića sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan, Gabrijelom Eskobarom.

Iz Demokratske Crne Gore saopštili su da su sastanku prisustvovali generalni sekretar te partije Boris Bogdanović i ambasadorka SAD-a u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke sa saradnicima.

“Sagovornici su se saglasili da smirivanje tenzija, izbor sudija Ustavnog suda, funkcionalnost institucija, vladavina prava, borba protiv kriminala i korupcije, moraju biti prioritetni ciljevi svih političkih struktura koji Crnu Goru vide kao uspješnog evropskog i evroatlantskog partnera”, kaže se u saopštenju.

Eskobar je istakao da u Vašingtonu vide Crnu Goru kao jednog od prijatelja, NATO partnera i saveznika, ali i kao buduću članicu EU.

Bečić je rekao da je politički degutantno da se o Ustavnom sudu i ustavnosti najviše sluša od onih koji drže paralisanom tu instituciju i nijesu glasali ni za jednog od predloženih kandidata, a u prethodnim mjesecima su bili predvodnici teških gaženja Ustava.

“Da su kolege iz opozicije u februaru čule naš apel i umjesto puta neustavnosti izabrale demokratsko rješenje objedinjenih parlamentarnih i lokalnih izbora u maju ove godine, danas bi Crna Gora bila politički stabilna i institucionalno funkcionalna”, istakao je Bečić.

On je naglasio da su Demokrate, kao građanska, evropska i evroatlantska partija, doprinosile i doprinosiće smirivanju tenzija, zdravom dijalogu i konstruktivnom pristupu.

“Plašim se da manifestovana nekonstruktivnost određenih političkih struktura i želja za političkom polarizacijom, kao, po njihovom sudu, najlakšim načinom za očuvanjem kakvog takvog rejtinga, mogu biti ogromna prepreka”, naveo je Bečić.

Zato, kako je poručio, pobjeda nad ekstremizmom, kriminalom i korupcijom mora biti imperativ svih progresivnih snaga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS