Šerbedžija otvorio Zimski salon knjige “Booka 2023”

Podgorica, (MINA) – Glumac i pjesnik Rade Šerbedžija sinoć je, stihovima Tina Ujevića, otvorio 15. Regionalni festival knjiga i Pisaca “Booka 2023.”

Šerbedžija je u novootvorenoj knjižari “Kosmos“ koja se nalazi na novoj lokaciji u Master kvartu, govoreći o umjetnosti, i prisjećajući se nekadašnje Jugoslavije, kazao da za njega i dalje ne postoje granice među nekadašnjim državama.

Kako je saopšteno iz izdavačke kuće Nova knjiga, on je kazao i da sebe ne posmatra kao pjesnika.

“Knjižara i knjiga su poput hrama, u ovim vremenima kad ni crkva ne pomaže. Želio sam pisati pjesme i baviti se književnošću, ali nikada nijesam sanjao o tome da postanem pjesnik. Umjetnost najprije doživljavaš kao konzument, umjetnost se voli, ali, ja volim i život, i njime se i bavim”, kazao je Šerbedžija.

On je rekao da vrijeme provodi najčešće se unucima i porodicom, dodajući da su za njega su takve stvari zapravo umjetnost.

“Ja jesam blizu umjetnosti, ali, u literaturi sam izletnik. Pohvalio bih ljude ispred knjižare Kosmos, i sve one koji organizuju ovaj festival. To su sjajni mladi ljudi koji se bave jednim od najvažnijih poslova, a to je izdavalaštvo, objavljivanje knjiga”, rekao je Šerbedžija.

Kako je dodao, oni su svjesni svog zadatka i toga da je knjiga izuzetno važna u kulturi jednoga naroda.

“Za njih su izuzetno važni njihova pismenost, njihovi pisci i pjesnici koji objavljuju na svom jeziku, jezik koji se bogati time i narod koji sazrijeva,” kazao je Šerbedžija.

Iz Nove knjige su naveli da će se, nakon svečanog otvaranja u knjižari Kosmos u Master kvartu, od 17. do 30. decembra održavati bogat program 15. Regionalnog festivala knjiga i pisaca.

Navodi da dok bude trajao festival mušterije mogu očekivati popust od 20 do 50 odsto na knjige iz te knjižare.

Političar i nekadašnji jugoslovenski diplomata Miodrag Lekić je rekao da je uvjeren da otvaranje knjižare nije moglo biti upriličeno na ljepši način, dodajući da su takvi kulturni događaji ono što pomaže na “našim putevima”.

“Neće biti politička fraza ako pomenem taj famozni “evropski put”, ali otvaranje knjižara je upravo nešto što liči na duh Evrope,” kazao je Lekić.

Kako je saopšteno, nakon otvaranja knjižare i razgovora “Umjetnika o umjetnosti”, otvaranje novog izdanja festivala kulminiralo je boemskim koncertom koji su priredili Šerbedžija, njegov bend Zapadni Kolodvor i specijalna gošća, crnogorska umjetnica Dušanka Belada.

Gradonačelnica Podgorice Olivera Injac rekla je da je uvjerena da je taj festival imao veliki efekat na razvoj kulture u Glavnom gradu.

“Drago mi je što je veliko interesovanje kod publike i što takvi događaji upotpunjuju književnu i kulturnu ponudu u našem gradu. Decembar je pun događaja, a sinoćni koncert je upotpunio ponudu u gradu,” kazala je Injac.

Kako je saopšteno, koncert Šerbedžije bio je tek uvertira za bogat program festivala Booka 2023. koji će se održavati sve do 30. decembra.

Injac je navela da u kontinuitetu taj festival ima regionalni značaj i mjesto je okupljanja onih koji zaista poštuju kulturu i, kroz književna ostvarenja, afirmišu svoja interesovanja.

“Drago mi je da će dosta istaknutih književnika i dosta knjiga biti promovisano u okviru festivala. Vjerujem da je to dobar put i način da se Podgorica još bolje mapira na kulturnoj mapi regiona i Evrope,” rekla je Injac.

Iz Nove knjige su rekli da im kontinuiranu podršku u toj misiji pruža i Ambasada Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori i to ne samo kroz festival Booka, već i Međunarodni sajam knjige u Podgorici.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Branimir Jukić kazao je da na tom festivalu zaista mogu vidjeti recentnu produkciju ne samo iz Crne Gore, već i regiona.

“Knjiga, naročito u ovom vremenu savremene tehnologije i savremenih načina života, zahvaljujući ovakvim festivalima i dalje može doći do publike, Zaista jedan opravdan, apsolutno kvalitetan festival i mogu izraziti samo riječi podrške,” kazao je Jukić.

Program festivala se nastavlja večeras, promocijom knjige poezije Ilije Lakušića “Dva Petra” u knjižari Kosmos u Master kvartu u 20 sati.

