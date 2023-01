SDT odbacilo prijavu protiv predsjednika i članova DIK-a

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) odbacilo je krivičnu prijavu nosioca izborne liste Građanska akcija Božidara Vujičića iz Budve podnijetu protiv predsjednika Državne izborne komisije (DIK) Nikole Mugoše i dijela članova Komisije.

Krivična prijava bila je podnijeta protiv članova DIK-a Damira Suljevića, Milana Marovića, Milisava Ćorića, kao i zamjenika članova Nikole Angelovskog i Miloša Giljena.

Iz DIK-a je saopšteno da je krivična prijava odbačena i protiv predsjednika i članova Opštinske izborne komisije (OIK) Budva.

Kako su kazali, Vujičić je u krivičnoj prijavi naveo da su Mugoša i članovi DIK-a zloupotrijebili službeni položaj glasajući za odbacivanje prigovora koji je on podnio na odluku OIK Budva koja je utvrdila konačne rezultate izbora za odbornike.

Iz DIK-a su rekli da su se u odgovoru na krivičnu prijavu Mugoša i članovi Komisije pozvali na Zakon o izboru odbornika i poslanika.

Tim zakonom, kako su naveli, propisano je da se prigovor može podnijeti zbog povrede biračkog prava u toku izbora, a da se Ustavni sud odredio da pojam „u toku izbora“ obuhvata momenat do utvrđivanja konačnih rezultata.

„Kako je OIK Budva utvrdila konačne rezultate izbora, predsjednik i dio članova DIK-a smatrali su da prigovor na tu odluku OIK Budva nije dozvoljen“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je SDT u rješenju o odbacivanju krivične prijave naveo da je Ustavni sud takav stav, na koji su se pozvali Mugoša i članovi DIK-a, zauzeo u više odluka, i da je saglasno Zakonu o Ustavnom sudu svako dužan da poštuje odluke tog suda.

Mugoša je kazao da je rad DIK-a podložan sudu javnosti.

„Ipak, podnošenje krivičnih prijava zbog nezadovoljstva odlukama izborne administracije, svojevrstan je politički i institucionalni pritisak“, ocijenio je Mugoša.

On je pozvao političke aktere da političke i ideološke ciljeve ostvaruju na demokratski način, legitimnim metodama političke borbe, a ne pokušajem pritiska na članove organa za sprovođenje izbora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS