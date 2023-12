Šaranović: Očekujem da organi Srbije neselektivno odgovore na naše zahtjeve

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da očekuje da će organi Srbije ažurno i neselektivno odgovarati na pitanja koja interesuju Crnu Goru i da bi to mogli da dokažu prvo na slučaju bivšeg funkcionera Demokratske partije socijalista (DPS) Svetozara Marovića.

Šaranović je danas u parlamentu odgovarao na pitanja poslanika partija parlamentarne opozicije na temu postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u okviru zakonom predviđenih nadležnosti.

Poslanik DPS-a Ivan Vuković pitao je Šaranovića šta MUP radi u vezi sa dvojnim državljavstvom predsjednika Skupštine Andrije Mandića i da li su od kolega iz Srbje tražili da im dostave informaciju u vezi sa tim.

Šaranović je odgovorio da mu je žao što nije imao konkretno precizirano pitanje kako bi mogao da spremi odgovor.

“Na nivou informacija sa kojima sam upoznat, mogu reći da je MUP u odnosu na to pitanje preduzeo mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Ono što je korespodencija službena sa predstavnicima organa druge države ne mogu odgovoriti”, rekao je Šaranović.

On je kazao da očekuje da će nadležni organi Srbije ažurno i nesekektivno odgovoriti na sva pitanja koja šalje Crna Gora.

“Očekujem da u budućem periodu neće imati selektivan pristup, jer ga ja nemam. Kod mene nema i neće biti povlašćenih, pa se nadam da će i oni imati isti pristup. Prvi primjer kako bi to mogli da dokažu je slučaj Marovića”, rekao je Šaranović.

Poslanik Bošnjačke stranke Mirsad Nurković pitao je koliko se postupaka trenutno vodi za oduzimanje džravljanstva crnogorskih državljana pokrenutih po službenoj dužnosti, jer je ustanovljeno da postoji mogućnost da imaju državljanstvo druge države

Šaranović je rekao da pitanje nije dobio blagovremeno i da će odgovor dostaviti pisanim putem.

Poslanik Građanskog pokreta URA Filip Adžić pitao je da li je zaposlenima u MUP-u uz poslednju platu obezbijeđen stimulans i da li planiraju da ispoštuju zakonsku obavezu i zaposlenima od 1. januara uvećaju zarade za deset odsto, ali da pritom ne dođe do smanjivanja prekovremnih, noćnih i sati pripravnosti.

„Ako je plan da se ispoštuju zakonske obaveze i povećaju plate, ali da to podrazumijeva smanjenje broja zaposlenih, mislim da je to opasno za funkcionsianje MUP-a, ali i za bezbjednost svih građana Crne Gore”, rekao je Adžić.

Šaranović je kazao da je u razgovorima sa nekoliko stotina službenika MUP-a zaključio da je zaposlenima u tom resoru na posljednjem mjestu novčani stimulans.

„Njih mnogo više interesuje da li ćemo zajednički obezbijediti ono što je odavno trebalo, a to je da MUP bude svetionik kada je u pitanju integritet i profesionalno postupanje“, rekao je Šaranović.

On je kazao da je zatekao važeći budžet i da bi, kada bi službenicima dali stumulans od po 100 EUR, za to trebalo pola miliona EUR.

„Ima li tih sredstava opredijeljenih u budžetu“, pitao je Šaranović Adžiča koji je prethodno obavljao funkciju ministra.

Šaranović je rekao da maksimalno rade u svim segmentima da se poboljšaju uslovi rada zaposlenih u MUP-u.

On je rekao da će plate službenicima MUP-a biti uvećane i više od deset odsto.

„Važećim Granskim kolektivnim ugovorom (GKU) predviđeno je povećanje koeficijenata složenosti poslova od deset odsto, što će prouzrokovati povećanje plata i više od deset odsto“, rekao je Šaranović.

Kako je naveo, prostor za implementaciju GKU naći će, ne samo u većem budžetu za narednu godinu, nego i u „ispravljanju nepravde“.

„Znate li koliko je policijkih službenika koji se nalaze u pritvoru, koji su optuženi za teška krivična djela, a uredno primaju zaradu i specijalne dodatke. Takvi policijski službenici neće primati platu, a naročitno ne dodatke“, poručio je Šaranović.

Adžić je rekao da će MUP u januaru morati, nevoljno, da isplati plate službenicima koji su u zatvoru ili bjekstivu, jer zakon ne dozvoljava da ih otpušte bez procedure.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević upitao je da li je policija reagovala na navode iz medija da su u Javnu ustanovu Kakaricka gora uneseni narkotici i da li je nešto preduzela tim povodom.

Šaranović je kazao da sa pozicije ministra neće govoriti o policijskom poslu, zbog mogućnosti ugrožavanja istrage.

„Kada bude uslova za to, odgovore ćete dobiti. Odgovorno pristupam poslu, namjeravam da sa tom praksom i nastavim“, rekao je Šaranović.

Poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović pitao je Šaranovića hoće li inicirati stroža zakonska rješenja kako bi se smanjio broj poginulih u saobraćaju.

Šaranović je odgovorio da je to jedan od prioriteta MUP-a.

„Da će to biti tako potvrđuje i zaključak sa sjednice Biroa za operativnu koordinaciju od prije nekoliko dana, koji se obavezuje da se početkom naredne godine pristupi izradi strategije bezbjednosti saobraćaja na crnogorskim drumovima“, rekao je Šaranović.

On je dodao da će još jedan iskorak u pogledu bezbjednosti saobraćaja biti obezbjeđivanje sredstava i preduzimanje konrketnih koraka koji će dovesti do implementacije sistema radara.

Šaranović je dodao da su i zapadni partneri spremni da pomognu u realizaciji tog projekta.

„Praksa je pokazala da ništa tako efetkno nije pomoglo u poboljšanju bezbjednosti saobraćaja kao stacionarni radari“, rekao je Šaranović.

