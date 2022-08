Šaban: Policija odmah došla na lice mjesta

Podgorica, (MINA) – Policija je odmah po prijavi pucnjave u cetinjskom naselju Medovina došla na lice mjesta i preduzela sve radnje da ga obezbijedi, kazao je šef Odjeljenja bezbjednosti (OB) Cetinje Dalibor Šaban.

On je Televiziji Vijesti rekao da se preduzimaju detaljne i intenzivne tužilačko-policijske radnje i mjere radi rasvjetljavanja teškog krivičnog djela.

Upitan da li je policija reagovala na vrijeme, Šaban je naveo da će iznijeti nekoliko činjenica, koje su apsolutno nesporne.

„Ako je događaj prijavljen u 15 sati i 30 minuta, a službenici u 15 sati i 33 minuta bili na licu mjesta, uspjeli za kratko vrijeme da ga obezbijede i zaštite građane od mogućih posljedica djelovanja izvršioca krivičnog djela, zaista je teško iznijeti stav da nijesmo reagovali na vrijeme“, kazao je Šaban.

On je rekao da je prilikom prilaska policajaca licu mjesta V.B. odmah upotrijebio vatreno oružje, koje je na direktan način ugrožavalo živote policijskih službenika i građana.

„Policijski službenici su odmah reagovali i uzvratili iz vatrenog oružja, tom prilikom jedan policijski službenik je zadobio povrede u predjelu glave i sada se nalazi na bolničkom liječenju“, naveo je Šaban.

Policija je, kako je kazao, preduzela sve radnje da obezbijedi lice mjesta iz dva razloga – radi dolaska specijalizovane jedinice koja je obučena za rješavanje najsloženijih bezbjednosnih situacija i da zaštiti građane koji su se nalazili u blizini lica mjesta.

„Ono što je otežavajuće je sama karakteristika terena. U tom naselju postoji mnogo kuća koje su na maloj udaljenosti. Izvršilac je koristio poluautomatsku lovačku pušku, koja je po karakteristikama upravo za te uslove opasna“, naveo je Šaban.

On je rekao da je vrijeme od momenta kada je V.B. počeo sa ubistvima otprilike oko 15 sati i 23 minuta, ali da to treba da se utvrdi.

Šaban je kazao da je u naselje Medovina odmah došao redovan sastav OB Cetinje sa interventnim sastavom iz drugih gradova.

V.B. je, kako je naveo, imao uredno izdat oružni list.

Šaban je rekao da ovom prilikom ne može saopštiti šta je utvrđeno prilikom uviđaja, kao ni detalje istrage i budućih radnji i mjera.

Kako je kazao, u blizini V.B. pronađene su četiri čaure.

V.B. je u petak, u cetinjskom naselju Medovina, vatrenim oružjem ubio deset i ranio šest osoba.

