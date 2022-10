Proslava Dana Vojske sjutra na Trgu nezavisnosti

Podgorica, (MINA) – Centralna proslava Dana Vojske Crne Gore (VCG) biće održana sjutra na Trgu nezavisnosti u Podgorici.

Kako je najavljeno iz Ministarstva odbrane, na svečanosti, koja će početi u 18 sati, govoriće predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, resorni ministar Raško Konjević i načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević.

“Sjutra će oko 30 novih vojnika po ugovoru položiti zakletvu, a biće predstavljeni i novoproizvedeni potporučnici, oficirka i oficir, koji su ove godine završili vojnu akademiju u inostranstvu”, navodi se u saopštenju.

Dio ceremonije će, dodaje se, biti i kratak kulturno-umjetnički program u kojem će učestvovati Vojni orkestar VCG i KIC POP hor.

Iz Ministarstva su kazali da će na kraju programa biti prikazan i novi promotivni spot VCG.

Kako su naveli, prije glavne ceremonije, od 11 sati na Trgu će biti održana i manifestacija Vojska u vašem gradu koja je već posjetila Bar, Kolašin, Pljevlja, Bijelo Polje I Danilovgrad.

Iz Ministarstva odbrane su pozvali građane da sjutra prisustvuju događajima kako bi zajedno obilježili Dan VCG koji se slavi u znak sjećanja na bitku na Tuđemilu, kada je dukljanska vojska izvojevala istorijsku pobjedu nad Vizantijom.

“Ovom bitkom započeta je istorija crnogorske državne nezavisnosti”, podsjetili su iz Ministarstva.

