Proevropska opredijeljenost mora biti praćena proevropskim djelovanjem

Podgorica, (MINA) – Proevropska opredijeljenost političkih aktera mora biti praćena proevropskim djelovanjem, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović na sastanku sa šeficom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da nastavak reformi traži snažne, odgovorne, funkcionalne i legitimne institucije.

“Još jedan veoma dobar razgovor sa šeficom Delegacije EU u Crnoj Gori o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori i perspektivi njenog evropskog puta. Zahvalnost za upornost i napore da se pomogne zemlji u dostizanju tog najvažnijeg strateškog cilja”, rekao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS