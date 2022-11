Predsjedništvo LP podržalo inicijativu za vanredne izbore

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Liberalne partije (LP) podržalo je inicijativu za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora i pozvalo građane da potpišu peticiju pokreta Ima nas.

Iz LP je saopšteno da je Predsjedništvo te stranke donijelo jednoglasno Odluku kojom podržava peticiju pokreta Ima nas, čiji je cilj održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, kako bi se sačuvala evropska perspektiva i budućnost Crne Gore.

“Istovremeno u odluci se navodi i poziv liberalima, ali i svim građanima da peticiju podrže svojim potpisom u svim gradovima”, kaže se u saopštenju.

Iz LP su ocijenili da se Crna Gora nalazi u dubokoj političkoj, institucionalnoj i ekonomskoj krizi, koja pogađa sve segmente života, dok nadležni ne nude nikakvo rješenje.

“Jedini način da povratimo normalnost u svakodnevno funkcionisanje društva u cjelini je održavanje izbora nakon kojih bi Crna Gora dobila stabilnu političku Vladu, koja će usmjeriti zemlju na pravi put, put razvoja i smirivanje tenzija”, kaže se u saopštenju.

Iz LP su kazali da u vremenu kada Vlada nema nikakav legitimitet, a ni legalitet, nakon smjene u Skupštini Crne Gore, ona nastavlja sa urušavanjem države i društva.

“Ne libeći se da pregazi i Ustav i zakone, uruši ekonomiju, sva preduzeća, zdravstvo i na kraju doslovno pregazi i sopstvene građane, ne bi li očuvala još kratko svoje položaje na vlasti”, naveli su iz te stranke.

Kako su rekli, građanima Ustav garantuje pravo da u takvim okolnostima zatraže da poslanici hitno pokrenu postupak i donesu odluku o skraćenju mandata Skupštine, kako bi se obezbijedilo održavanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Iz LP su kazali da je peticiju već podržalo na hiljade građana i da očekuju da Skupština čuje njihov glas.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS