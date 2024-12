Predložen pritvor osumnjičenom za nasilje nad suprugom

Podgorica, (MINA) – Državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Kotoru predložio je određivanje pritvora A.S. (46) iz Rusije, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Iz kotorskog ODT-a su rekli da je osumnjičeni u porodičnom stanu, u prisustvu djeteta, nanio supruzi lake tjelesne povrede i ugrozio njen duševni i tjelesni integritet.

„Osumnjičenom je predložen pritvor zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, kao i da će ponoviti krivično djelo“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS