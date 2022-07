Suverenističke partije da iniciraju skraćenje mandata Skupštini

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate Crne Gore (SD) pozvale su sve suverenističke partije da zajedno podnesu inicijativu za skraćenje mandata Skupštini, koju je ta stranka već pripremila, a da u međuvremenu postignu dogovor o obliku vlade koja bi pripremila izbore.

Iz SD-a su kazali da je današnja najava premijera Dritana Abazovića da će početkom avgusta potpisati ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) i da je za njega ta priča završena, samo potvrda onoga što su iz te partije govorili .

„Da je radna grupa koja će utvrđivati ustavnost i zakonitost ugovora samo paravan za kupovinu vremena i nova prevara odlazećeg premijera“, dodali su iz SD-a.

Sada je, kako su naveli, već izvjesno da Abazovića nikakva revizija ugovora usvojenog na Vladi ne interesuje, iako je svakom jasno da je taj akt u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Crne Gore.

Iz SD-a su kazali da je Abazović u srijedu „dobio mig od nalogodavaca iz SPC“, to jest iz Mitropolije crnogorsko-primorske, da je bilo koja izmjena ugovora za njih neprihvatljiva.

„Pozivamo sve suverenističke partije da zbog namjernog skretanja sa evropskog puta i realizovanja tuđe agende, zajedno podnesemo inicijativu za skraćenje mandata Skupštini koju su SD već pripremile, a da u međuvremenu postignemo dogovor o obliku Vlade koja bi pripremila izbore“, naveli su iz te partije.

Prema njihovim riječima, u tom vremenskom periodu bi svakako bilo neophodno i da svi zajedno daju doprinos postizanju kvalifikovane većine potrebne za izbor kadrovskih rješenja u oblasti sudstva, sa ciljem dobijanja završnih mjerila.

„Dakle, situacija je sada već u potpunosti jasna. Abazović više i ne krije svoje izdajničke namjere, jer je njegov, kao i cilj mentora sa strane kojima bezpogovorno služi, da obezdržave Crnu Goru i da je zaustave na njenom evropskom putu“, kaže se u reagovanju SD-a.

Zato, kako se navodi, suverenističke partije nemaju više šta da čekaju, jer Crna Gora nema više vremena za gubljenje.

Iz SD-a su kazali da se izbori nameću kao jedino održivo rješenje za izlazak iz političkog ćorsokaka u kojem se već dvije godine nalazi, „a smjena Vlade koja vodi politiku koja sve više dobija obrise petokolonaške i izdajničke je logičan slijed događaja“.

„Svaki novi truli kompromis bi bio isključivo na štetu države i njenih interesa, zbog čega vjerujemo da u takvu avanturu niko neće ni pomisliti da uđe“, dodaje se u reagovanju SD-a.

