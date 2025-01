Šehović: Poništavanje neustavnih odluka uslov za deblokadu parlamenta

Podgorica, (MINA) – Poništavanje odluka koje su dovele do urušavanja ustavnog poretka uslov je za povratak političkog dijaloga, deblokadu parlamenta i nastavak aktivnosti na izmjenama izbornog zakonodavstva, kazao je predsjednik Socijaldemokrata (SD) i predstavnik Evropskog saveza (ES), Damir Šehović.

On je istakao da se Crna Gora mjesecima nalazi u političkoj i institucionalnoj krizi, dodajući da država u Evropsku uniju (EU) treba da uđe kao stabilna, demokratska i evropska, a ne kao politički, institucionalno i vrijednosno urušena.

“Za to su potrebne stvarne reforme, a ne simulacija napretka”, kazao je Šehović, dodajući da evropska budućnost nema alternativu.

Šehović je rekao da ES ne želi da doprinosi utisku da je stanje u Crnoj Gori redovno, jer to, kako je naveo, mjesecima nije tako.

„Crna Gora se već neko vrijeme nalazi u političkoj i institucionalnoj krizi – to je činjenica koju nemamo pravo da ignorišemo. Zato niti jednom svojom odlukom ES ne želi da pruži ni najmanji doprinos stvaranju potpuno lažnog utiska da je politička situacija u Crnoj Gori redovna, jer to mjesecima nije”, kazao je Šehović.

Prema njegovim riječima, trenutno je najvažnije poništavanje neustavih odluka Skupštine da bi došlo do deblokade parlamenta.

„Poništavanje neustavnih odluka Skupštine Crne Gore, odnosno parlamentarne većine na čelu s Andrijom Mandićem, koje su dovele do urušavanja ustavnog poretka, osnovni je uslov za povratak političkog dijaloga i deblokadu parlamenta”, naveo je Šehović na mreži X.

Kako je dodao, to je istovremeno i uslov nastavka rada Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, odnosno aktivnosti na izradi izmjena izbornog zakonodavstva.

„Bez toga, svaka eventualna rasprava o tome “da li je uopšte bilo ustavnog puča”, u koju bi vlast da nas pošto-poto uvede, neprihvatljiva je i besmislena”, naglasio je Šehović.

Kako je dodao, ključni društveni izazovi su institucionalni kolaps i urušavanje temeljnih građanskih vrijednosti.

Šehović je rekao da svjedočimo odvijanju dva paralelna procesa, koja idu u suprotnim smjerovima.

“Birokratski napredak, koji funkcioniše samo formalno, kroz ispunjavanje takozvanih administrativnih štrikova i vrijednosno i institucionalno urušavanje, koje svakim danom udaljava državu od suštine evropskih standarda i principa, odnosno građanskih, sekularnih i antifašističkih vrijednosti”, naveo je Šehović.

On je smatra da nije samo pitanje kada će, nego kakva će država ući u EU.

„Čvrsto smo za evropsku budućnost, ali bez nerealnih obećanja, koja kao takva služe jeftinoj propagandi vlasti”, rekao je Šehović.

On je naglasio da su potrebne suštinske reforme, a ne formalna simulacija napretka i “mahanje” nerealnim datumima.

“Koje predstavlja politički vjetar u leđa retrogradnim političkim strukturama koje, nažalost, pod kontrolom drže aktuelnu vlast”, kazao je Šehović.

On je podsjetio da je ES, odnosno Savez reformskih snaga čiji su politički sljedbenici, utemeljivač evropske ideje u Crnoj Gori.

Kako je naveo, trenutna opozicija, uključujući i konstituente ES je obnovila nezavisnost, uvela državu u NATO i dovela Crnu Goru pred vrata

EU.

“Suprotno tome, najveći dio aktuelne vlasti, uz izuzetak partija manje brojnih naroda, bio je, a suštinski je i ostao, na potpuno suprotnoj agendi – okrenutoj nacionalizmu, klerikalizmu, odnosno ideologijama koje su suprotstavljene evropskim i zapadnim vrijednostima”, zaključio je Šehović.

