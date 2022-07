SD: Ko ostane dio Vlade učestvuje u izdaji države

Podgorica, (MINA) – Ministri imaju jasan izbor između toga da podrže inicijativu Socijaldemokrata (SD) za skraćenje mandata Skupštini, ili da budu u poziciji onoga ko na protivustavan način dovodi Crnu Goru u položaj potčinjenosti prema nekoj drugoj državi, smatraju u SD-u.

“Ko ostane dio ili podržavalac Vlade koja je upravo izglasala dugo skrivani, neustavni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), učestvuje u izdaji države zarad pozicija”, kazali su iz SD-a.

U toj partiji su rekli da je ovaj akt usvojen naprečac kao i da je proizvod dogovora crnogorskog premijera Dritana Abazovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kako su ocijenili, taj akt je proizvod klasične trgovine državnim interesima zarad opstanka Abazovića na vlasti, kroz podršku Demokratskog fronta određenim rješenjima u parlamentu.

“Podsjećamo ministre da imaju jasan izbor: podršku SD inicijativi za skraćenje mandata Skupštini, ili poziciju onoga ko na protivustavan način dovodi Crnu Goru u položaj potčinjenosti i zavisnosti prema nekoj drugoj državi, za šta se znaju kazne pred sudovima ove zemlje”, smatraju u SD-u.

U toj partiji su kazali da se tim ugovorom, kulturno blago Crne Gore poklanja subjektu druge države, kao i da se tom subjektu unutar Crne Gore daje i pravo eksteritorijalnosti i zaštite crkvene imovine od djelovanja policije.

Kako su rekli, ovakvo usvajanje ugovora predstavlja klasičan akt podređivanja države drugoj, na koji niti jedna građanska, suverenistička partija ne smije sa pristane.

Oni su u saopštenju dodali da, ukoliko neka partija pristane na to, ne postoji ništa više i ništa gore, na šta sjutra neće pristati.

“Način na koji je sproveden ovaj klasični akt izdaje govori sve: od skrivanja dokumenta, preko obećanja da će biti javan, do njegovog usvajanja “preko koljena”, bez rasprave, bez usvajanja stručnih sugestija, po cijenu pada Vlade”, rekli su iz SD-a.

Kako su ocijenili, biti zalog Abazovićevog obećanja van Crne Gore je poniženje na koje niko sa zrnom političkog i ličnog digniteta ne bi trebalo da pristane.

Iz te stranke su građanima poručili da se nikad neće praviti nijemi i neznaveni na, kako su rekli, Abazovićeve perfidno-izdajničke priče o tome kako se ovakav ugovor usvaja naprečac da bi se stavio ad acta.

“Jer ad acta u Abazovićevoj interpretaciji znači: nema prava Crnogoraca – nema problema. Crnogorce i svakog drugog građanina Crne Gore sa čijim ustavom zagarantovanim pravima igrate poker, nećete staviti ad acta, to vam danas obećavamo”, zaključili su iz SD-a.

