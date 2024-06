Marković: Očekujem vanredne parlamentarne izbore naredne godine

Podgorica, (MINA) – Bivši premijer i lider novoformirane Stranke evropskog progresa (SEP) Duško Marković kazao je da očekuje da će u Crnoj Gori naredne godine biti vanredni parlamentarni izbori.

Marković je, u intervjuu Televiziji Crne Gore, rekao da SEP nudi novi politički i ekonomski program, koji će u konačnom biti promovisan na Kongersu stranke.

“Naš program će biti baziran na nepokolobljivom poštovanju Ustava Crne Gore, na njenom jačanju u svakom segmentu, na jednakost kada je u pitanju primjena zakona, na ekonomiju koja će se ogledati na održivom i regionalnom razvoju”, kazao je Marković.

Prema njegovim riječima, cilj SEP-a je da crnogorsko društvo bude društvo znanja.

“Želimo da unaprijedimo zdravstveni sistem, ali i kulturu koja neće biti samo reprezent našeg identiteta nego i razvojni potencijal naše države”, istakao je Marković, prenosi Portal RTCG.

On je poručio da će građanima ponuditi nešto novo.

“Čim smo se opredijelili da formiramo stranku, u moru političkih stranaka koje bitišu, imamo namjeru da građanima ponudimo nešto novo”, rekao je Marković.

Kako je kazao, ključni razlog za formiranje stranke je ukupna devastacija crnogorskog društva u svakom segmentu.

“Danas imamo devastaciju unutrašnjeg suvereniteta Crne Gore. Crna Gora danas ne odlučuje sama, vodi se interesima sa strane. Crna Gora je danas izgubila i nacionalno i državno dostojanstvo”, naveo Marković.

Kako je kazao, za SEP je prirodnija saradnja sa partijama evropske i građanske orjentacije.

Na pitanje da li bi sa Demokratskim frontom formirali vlast, on je odgovorio da se ideološki razlikuju sa strankama koje se “okupljaju oko te najjače nekada opozicone stranke”.

“U ideološkom smislu to su stranke koje se razlikuju. To je ideološki koncept te stranke. Naš je princip da oni imaju pravo na svoj ideološki i programski sadržaj. Nije pošteno da ih obilježavamo kao izdajnike Crne Gore i to je neprihvatljivo u političkom životu”, rekao je Marković.

Kako je naveo, intencija je da evropske i građanske imaju primat u odnosu na takve partije.

“Prednost će imati one koje nemaju dileme da je Evropska unija (EU) naš vrednosni okvir, stranke koje u NATO-u vide i šansu za ukupnim, i tehnološkom razvojem”, istakao je Marković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS