Joković: O ponudi DF-a odlučivaće organi SNP-a

Podgorica, (MINA) – O ponudi Demokratskog fronta (DF) odlučivaće partijski organi Socijalističke narodne partije (SNP), kazao je lider te stranke Vladidmir Joković, navodeći da su oni načelno otvoreni za saradnju sa svima koji će raditi na ispunjenju njihovih prioriteta.

DF je pozvao premijera Dritana Abazovića i Jokovića da se jasno odrede o njihovoj ponudio o resetovanju odnosa prošle parlamentarne većine, koja bi, kroz model tehničke vlade, bila zadužena da organizuje parlamentarne, predsjedničke i lokalne izbore u jednom danu.

Joković je Televiziji Vijesti kazao da je SNP pokazao širinu i mogućnost razgovora sa svim političkim subjektima.

“I ja sam to pokazao i spreman sam da razgovaram, ali svi moraju znati da je jedan od ključnih prioriteta, osim potpisivanja Temeljnog ugovora, popisa, Otvorenog Balkana, borbe protiv kriminala i korupcije, zakona o porijeklu imovine, izbora Sudskog savjeta, Ustavnog suda, put prema Evropskoj uniji”, naveo je Joković.

On je poručio da je SNP spreman da sa svima razgovara, “ako svi ti koji pozivaju hoće nedvosmisleno da budu posvećeni tome”, prenosi portal Vijesti.

