DPS: Dijalogom do funkcionalnog Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Dijalogom treba doći do funkcionalnog Ustavnog suda, a samim tim i tranzicije vlasti u Podgorici, poručili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz podgoričkog odbora DPS-a ocijenili su da je pokušaj usvajanja neustavnih i nedemokratskih izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi, kako bi uveli vanredno stanje u Podgorici, još jedan dokaz da oni koji će vladati u Glavnom gradu “nijesu vrijedni vođenja ni najmanje mjesne zajednice”.

Ta situacija, kako su kazali, nažalost potvrđuje da se buduća vlast u Glavnom gradu, kako bi makar i na kratko utolili neopisivu glad za funkcijama, neće ustručavati da ruše sve pred sobom, a ne samo Ustav i zakone.

“Čak je kandidat za gradonačelnika sebe sinoć lansirao u predsjedničku kampanju, što najbolje govori o nezgrapnosti njegove ambicije, ali i koliko mu je stalo do Podgorice”, navodi se u saopštenju.

Iz podgoričkog DPS-a su naveli da su njihovi oponenti falsifikovali izvještaje Izborne komisije, više puta pokušali da proglase rezultate uprkos velikom broju ustavnih žalbi i suprostavljenim stavovima Državne izborne komisije.

“Instruirali odgovorne u Službenom listu da počine krivična djela, tražili uvođenje prinudne uprave, podrazumijeva se mimo zakona, i finalno, nejedinstveno, nasrnuli na Zakon o lokalnoj samoupravi, uprkos jasnom stavu Ustavnog suda, da se izborni propisi ne mogu regulisati tim zakonom”, dodali su iz podgoričkog DPS-a.

Kako su naveli, lutajući pravno i politički, zapravo su samo potvrđivali ispravnost stavova DPS-a, da je jedini put do rješenja u izboru dovoljnog broja sudija Ustavnog suda.

“Nije DPS glasala za zakon koji je skratio mandat pojedinim sudijama, niti je 18 puta bila uzdržana kada su se predlagali kandidati za sudije, pa ne može ni biti odgovorna što izborna volja građana Podgorice još uvijek nije verifikovana u lokalnom parlamentu”, navodi se u saopštenju.

Iz podgoričkog DPS-a su istakli da je tranzicija vlasti bila nesmetana 2020. godine, jer su kao posljedica njihovog odgovornog upravljanja državom funkcionisale sve institucije sistema, nezavisno i profesionalno.

“U brlogu koji su stvorili naši konkurenti, nije moguće mjesecima potvrditi nespornu izbornu volju građana kroz novi sastav lokalnog parlamenta”, kaže se u saopštenju.

Oni su poručili da nijesu brana tome i da neće ni biti.

Iz DPS-a su naveli da će, odgovorni prema potrebama Podgorice, uraditi sve kako u tehničkom mandatu građani ne bi bili uskraćeni za servise i redovno funkcionisanje službi i organa Glavnog grada.

“A naši oponenti će, valjda, odustati od neustavnih rješenja i antievropskih zakona i stvoriti uslove da dijalogom dođe do profunkcionisanja Ustavnog, a samim tim i tranzicije vlasti u Podgorici, kako bi realizovali svoje programske ideje u Podgorici, ako ih se uopšte sjećaju”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS