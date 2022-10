CDT: Učesnici izbora da u programe uvrste saradnju sa Skupštinom građana

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je izborne liste koje učestvuju na lokalnim izborima u Podgorici da u svoje programe uvrste formalnu saradnju sa Skupštinom građana, koju će te nevladina organizacija (NVO) formirati nakon konstituisanja nove Skupštine Glavnog grada.

Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Biljana Papović podsjetila je da su odbornici aktuelnog saziva na sjednici održanoj krajem maja podržali ideju te NVO i obavezali se na saradnju.

“Nažalost, nakon neustavnog odlaganja lokalnih izbora, morali smo odložiti formiranje Skupština građana do početka novog mandata Skupštine Glavnog grada”, rekla je Papović.

Ona je pojasnila da je Skupština građana inovativan koncept uključivanja građana u proces donošenja odluka na državnom i lokalnim nivoima.

“On podrazumijeva formiranje foruma koji po svim važnim karakteristikama (demografija, obrazovanje, socijalni status) odražava sastav biračkog tijela i koje u toku četvorogodišnjeg mandata raspravlja o svim važnim pitanjima za život ljudi”, kazala je Papović.

Skupština, kako je navela Papović, predloge i sugestije predstavlja u redovnim terminima odbornicima na sjednicama parlamenta.

Prema njenim riječima, do sada kreirani modeli participacije građana ne daju zadovoljavajuće rezultate.

Papović je kazala da kriza reprezentativne demokratije, koja postoji svuda u svijetu, zahtijeva nove, inovativne metode, saradnje građana sa njihovim izabranim predstavnicima.

“Zahtijeva da se njihovi problemi, kroz kvalitetan i demokratski dijalog zaista i rješavaju, i da ne ostaju na obećanjima”, dodala je Papović.

Ona je navela da model Skupštine građana ima veću “težinu” jer predstavlja zajednicu u malom.

“Preporuke za rješavanje problema daju i mlade, srednje i starije populacije, o onome što pogađa njihove živote ravnopravno raspravljaju i ljekari i poljoprivrednici, i zanatlije i profesori”, rekla je Papović.

To je, kako je kazala, jako je važno, jer su svi ti ljudi dio jednog istog ekosistema, a njihovi stavovi ne moraju nužno biti podudarni sa stavovima donosioca odluka.

“Zato je potrebna saradnja, debata i pronalaženje kompromisa sa donosiocima odluka o prioritetima i onome što je zaista važno za živote ljudi”, smatra Papović.

Ona je navela da je takav oblik građanskog učešća u kreiranju javnih politika već uspostavljen u mnogim evropskim zemljama, ali i lokalnim zajednicama, i daje mjerljive rezultate.

“U Francuskoj je predsjednik Emanuel Makron koristio taj mehanizam odluke o klimatskim promjenama, skupština građana u Irskoj je dala preporuke na teme abortusa, referenduma, starenja stanovništva, u Velikoj Britaniji diskutovalo se o pitanju generacije – Bregzitu”, kazala je Papović.

Ona je podsjetila da su u Njemačkoj zaključci skupštine građana dio koalicionog sporazuma stranaka na vlasti i dodala da se slične pojave dešavaju i na lokanim niovima.

“Zato još jednom pozivamo sve izborne liste da se javno izjasne o mogućnosti saradnje sa Skupštinom građana Glavnog grada“, rekla je Papović.

Ona je kazala da žele da taj važan koncept, koji je već zaživio na državnom, pokrenu i na lokalnom niovu.

Papović je dodala da se više informacija o samom projektu može naći na linku https://www.skupstinagradjana.me/.

