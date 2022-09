Partije proevropskim djelovanjem da ispune opredjeljenje građana

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba što prije da postane naredna članica Evropske unije (EU), a efikasnija realizacija evropske agende članstvo može učiniti izvjesnim u najkraćem roku, ocijenili su zamjenik predsjednika Odbora za međunarodne odnose Andrija Nikolić i ambasadorka Italije u Podgorici Andreina Marsela.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Marsela je rekla da očekuje da će institucije Crne Gore dostići nivo zrelosti u kojima česte političke promjene neće ugroziti funkcionisanje javne administracije, odnosno same države.

Ona je istakla da hrabri kontinuirana podrška građana evropskoj integraciji države.

Marsela je rekla da očekuje da će političke partije kroz svoje djelovanje slijediti jasno iskazanu volju građana i istinskim proevropskim djelovanjem ispuniti iskazano opredjeljenje naroda Crne Gore.

Ona je ukazala da su krizne situacije najčešće i dokaz postojanja demokratije u jednoj zemlji.

Nikolić je informisao Marselu o najaktuelnijim političkim kretanjima u državi i mogućnostima za obezbjeđivanje kvalifikovane podrške za finalizaciju procesa koji se tiču imenovanja u Sudskom savjetu i Ustavnom sudu.

“Ukazujući da Crna Gora trenutno prolazi kroz političku i ekonomsku nestabilnost, on je istakao potrebu što hitnijeg formiranja proevropske i pro-NATO vlade, koja bi dovela do izvjesne konsolidacije prilika u državi”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se navodi, iskazana obostrana zainteresovanost za nastavkom kvalitetnog međudržavnog dijaloga, kao i spremnost za produbiljavnje parlamentarne saradnje.

