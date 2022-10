Nijesu izabrane sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta nijesu danas izabrali sudije Ustavnog suda, jer nijedan od četiri predložena kandidata nije dobio dvotrećinsku podršku.

Glasanju je prisustvovao 41 poslanik Demokratskog fronta, Demokrata i koalicije Crno na bijelo i Socijalističke narodne partije.

U sali za vrijeme glasanja nijesu bili poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata i Liberalne partije.

Za sudije su bili predloženi Snežana Armenko, Ilija Vukčević, Jadranka Novaković i Jelena Ružičić.

Predlog za izbor četvoro sudija Ustavnog suda utvrđen je glasovima poslanika Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije i Građanskog pokreta URA.

Oni su predloženi na osnovu javnog poziva od 1. avgusta, a zakonske uslove ispunilo je 17 kandidata.

Ustavni sud, od ukupno sedam, sada ima samo tri člana i nema kvorum za odlučivanje.

Predsjednik suda je Budimir Šćepanović, a članovi Milorad Gogić i Desanka Lopičić.

Miodrag Iličković je sredinom septembra ispunio uslove za penziju, početkom godine penzionisan je Dragoljub Drašković, a ranije Hamdija Šarkinović i Mevlida Muratović.

Mandat sudijama Ustavnog suda je 12 godina.

