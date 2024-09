MOD i VCG će pomoći u sprečavanju širenja kju groznice

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane (MOD) i Vojska Crne Gore (VCG) pomoći će u sprečavanju širenja kju groznice u Crnoj Gori, saopštili su iz tog Vladinog resora.

U saopštenju se navodi da će MOD i VCG, u cilju podrške aktivnostima civilnog društva, dati doprinos u cilju sprečavanja širenja novoregistrovane kju groznice.

“Sa ciljem podrške Ministarstvu poljoprivrede i Upravi za bezbjednost hrane, MOD će, u skladu sa svojim mogućnostima, omogućiti eventualnu upotrebu jedinice HBRNO VCG”, kaže se u saopštenju.

Iz MOD su istakli da ta jedinica VCG može biti angažovana na biološkoj dekontaminaciji i dezinfekciji prostora i površina kontaminiranih bakterijom koja izaziva tu groznicu.

“Podsjećamo da su MO i VCG u skladu sa trećom misijom Vojske, a prema kojoj VCG pomaže civilnim institucijama u slučaju potrebe, uvijek u službi građana i njihove opšte bezbjednosti”, naveli su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS